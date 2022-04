BR OSN: Zelenskyj vyzval na vylúčenie Ruska a vyvodenie zodpovednosti

Na snímke fotografie z Ukrajiny sú zobrazené na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa zaoberá inváziou Ruska na Ukrajine, 5. apríla 2022 v New Yorku. Foto: TASR/AP

New York 5. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj v utorkovom príhovore na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) vyzval na okamžité vyvodenie zodpovednosti za ruské vojnové zločiny páchané počas invázie Moskvy na Ukrajinu. Apeloval tiež na to, aby bolo Rusko vylúčené z BR OSN. TASR prevzala správu z agentúry AFP.Zelenskyj 15-člennú BR OSN prostredníctvom videospojenia vyzval, aby, aby na pôde tejto organizácie. To, že Rusko má ako stály člen BR OSN právo veta, podľa neho podkopáva globálnu bezpečnosť.apeloval.Dodal, že ak sa nič také nestane, OSN sa už môžepovedal.spýtal sa Zelenskyj podľa stanice BBC.zdôraznil, pričom konanie ruských vojakov na Ukrajine prirovnal kZelenskyj uviedol, že k BR OSN sa prihovára v mene obetí ruskej vojny na Ukrajine.povedal Zelenskyj.dodal.Prezident opísal to, čo videl v pondelok počas návštevy Buče.povedal. Dodal tiež, že "státisíce" Ukrajincov boli deportované do Ruska.