BR OSN žiada od Izraela kroky v spojitosti s pomocou v Pásme Gazy

New York 11. apríla (TASR) - Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok ocenila prísľub Izraela otvoriť viac vstupných bodov na dodanie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Uviedla však, že na pomoc Palestínčanom v tejto enkláve je potrebné spraviť viac, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Členské krajiny BR OSN vzali na vedomie oznámenie Izraela, že otvorí hraničný priechod Erez a umožní využívanie prístavu Ašdod na dodávky pomoci. Upozornila však, že je potrebné urobiť viac.



Izrael za svoj postup vo vojne v Pásme Gazy čelí kritike zo strany medzinárodného spoločenstva.



Izraelský minister obrany Joav Galant vo štvrtok uviedol, že Izrael plánuje zvýšiť dodávky humanitárnej pomoci do Pásmo Gazy, uviedla stanica CNN "Plánujeme zaplaviť Gazu pomocou a očakávame, že dosiahneme 500 nákladiakov denne," povedal.



K rozhodnutiu Izraela zvýšiť pomoc do Pásma Gazy prispel aj nátlak zo strany USA. Galant povedal, že jeho nedávna návšteva USA bola nevyhnutná pri určovaní ďalších krokov.



Izraelský úrad COGAT, ktorý má na starosti aj záležitosti v Pásme Gazy, uviedol, že denný počet nákladných vozidiel vstupujúcich do enklávy sa v porovnaní s minulým týždňom zdvojnásobil.