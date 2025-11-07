< sekcia Zahraničie
BR OSN zrušila sankcie voči prezidentovi Sýrie
New York 7. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) zrušila vo štvrtok sankcie uvalené na sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru. Stalo sa tak pred jeho cestou do USA, kde sa v pondelok v Bielom dome stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informuje o tom TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
BR OSN prijala návrh rezolúcie predložený Spojenými štátmi, ktorá zrušila sankcie aj voči sýrskemu ministrovi vnútra Anasovi Chattábovi. Za bolo 14 členov BR OSN, Čína sa zdržala hlasovania.
Bezpečnostná rada OSN „rozhodla, že Ahmad Šara... a Anas Hasan Khattab sú vyradení zo zoznamu sankcií voči ISIL a al-Káide“, píše sa v rezolúcii BR OSN. ISIL je skratka pre džihádistickú organizáciu Islamský štát.
Podľa AFP ide o symbolický krok, pretože ako dočasný líder Sýrie mal výnimku z uplatňovania sankcií pri cestách do zahraničia. Zrušenie sankcií sa týka aj zmrazenia majetku a zbrojného embarga.
Trump povedal, že tento bývalý džihádista dosiahol pokrok k nastoleniu mieru vo svojej krajine zničenej občianskou vojnou. Sýrskeho lídra prijme 10. novembra, keď Šara druhýkrát pricestuje do USA.
V septembri sa stal za celé desaťročia prvým prezidentom Sýrie, ktorý vystúpil v rozprave Valného zhromaždenia OSN. S Trumpom sa stretol po prvý raz v máji v Rijáde.
Povstalecké sily pod vedením Šarovej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) zosadili koncom minulého roka dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Nové vedenie krajiny sa odvtedy dištancuje od extrémistickej minulosti a snaží sa prezentovať umiernene. Washington skupinu HTS, ktorá bola v minulosti spojená s al-Káidou, v júli vyradil zo zoznamu teroristických skupín.
