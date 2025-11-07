< sekcia Zahraničie
BR OSN zrušila sankcie voči prezidentovi a ministrovi vnútra Sýrie
Zrušenie sankcií je symbolický krok, pretože Šara mal pri cestách do zahraničia výnimku z ich uplatňovania.
Autor TASR
Londýn 7. novembra (TASR) — Britská vláda v piatok zrušila sankcie uvalené na dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru. Stalo sa tak krátko pred jeho cestou do USA, kde sa v pondelok v Bielom dome stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Rovnaký krok urobila vo štvrtok aj Bezpečnostná rada OSN (BR OSN), informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Vláda na svojej webovej stránke tiež uviedla, že ruší aj sankcie voči sýrskemu ministrovi vnútra Anasovi Chattábovi. Na oboch boli predtým uvalené sankcie zamerané na Islamský štát (IS) a al-Káidu.
Zrušenie sankcií je symbolický krok, pretože Šara mal pri cestách do zahraničia výnimku z ich uplatňovania.
V septembri sa stal Šara prvým prezidentom Sýrie za uplynulé desaťročia, ktorý vystúpil v rozprave Valného zhromaždenia OSN.
Šara sa stal sýrskym prezidentom v januári po tom, čo povstalecké sily vedené jeho skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) zosadili v decembri minulého roka dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Nové vedenie krajiny sa odvtedy dištancuje od svojej extrémistickej minulosti a snaží sa prezentovať umiernene. Washington skupinu HTS, ktorá bola v minulosti spojená s al-Káidou, v júli vyradil zo zoznamu teroristických skupín.
Vláda na svojej webovej stránke tiež uviedla, že ruší aj sankcie voči sýrskemu ministrovi vnútra Anasovi Chattábovi. Na oboch boli predtým uvalené sankcie zamerané na Islamský štát (IS) a al-Káidu.
Zrušenie sankcií je symbolický krok, pretože Šara mal pri cestách do zahraničia výnimku z ich uplatňovania.
V septembri sa stal Šara prvým prezidentom Sýrie za uplynulé desaťročia, ktorý vystúpil v rozprave Valného zhromaždenia OSN.
Šara sa stal sýrskym prezidentom v januári po tom, čo povstalecké sily vedené jeho skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) zosadili v decembri minulého roka dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Nové vedenie krajiny sa odvtedy dištancuje od svojej extrémistickej minulosti a snaží sa prezentovať umiernene. Washington skupinu HTS, ktorá bola v minulosti spojená s al-Káidou, v júli vyradil zo zoznamu teroristických skupín.