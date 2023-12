Brad Pitt, hollywoodska herecká hviezda, oslavuje 60 rokov

Shawnee/Bratislava 17. decembra (TASR) - Pred kamerou sa objavil už koncom 80. rokov minulého storočia, ale výraznejšiu pozornosť na seba upútal v 90. rokoch a postupne sa prepracoval medzi najvyhľadávanejších hollywoodskych hercov.



V pondelok 18. decembra bude mať americký herec Brad Pitt 60 rokov.



Narodil 18. decembra 1963 v americkom meste Shawnee, v štáte Oklahoma, ale dospieval v Springfielde v štáte Missouri. Napriek tomu, že ho herectvo zaujímalo už počas strednej školy, rozhodol sa študovať žurnalistiku, grafický dizajn a reklamu na University of Missouri.



V roku 1986 sa však presťahoval do Los Angeles, kde sa snažil rozbehnúť hereckú kariéru. Privyrábal si účinkovaním v reklame, ale aj ako šofér limuzíny, predavač zmrzliny či plavčík. Ako reklamný maskot pre reštauráciu sa neváhal aj obliecť do kostýmu obrovského kuraťa. Zo zarobených peňazí si platil hodiny herectva a vďaka nim sa dostal k malým televíznym úlohám, pričom si zahral aj v piatich epizódach dnes už legendárneho seriálu Dallas.



Výraznú pozornosť nielen príťažlivým vzhľadom, ale hlavne hereckým talentom, na seba upútal v roku 1991, keď v dnes už kultovej snímke Thelma & Louise (Thelma a Louisa) režiséra Ridleyho Scotta zahral mladého stopára. Ešte v tom istom roku stvárnil hlavné postavy v snímkach Johnny Suede a Across the Track (Bratia a vzbúrenci). V roku 1993 sa objavil aj v známom filme Tonyho Scotta Pravdivá romanca (True Romance).



Ako vyhľadávaný herec sa definitívne etabloval v roku 1994 vďaka romantickej dráme Edwarda Zwicka Legenda o vášni (Legends of the Fall) a po postave upíra Louisa vo filme Interview s upírom (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles r. Neil Jordan, 1994) sa z neho stala hollywoodska hviezda.



Úloha pomätenca Joffreyho Goinesa v dnes už kultovom filme Terryho Gilliama Dvanásť opíc (Twelve Monkeys) z roku 1995, mu vyniesla nomináciu na Oscara. V tom istom roku sa predstavil ako detektív v ďalšej slávnej snímke Sedem (Seven), ktorú režíroval David Fincher. Režisér Barry Levinson ho zasa obsadil do filmu Spáči (Sleepers, 1996). Medzi divácky obľúbené Pittove filmy patrí dráma režiséra Jeana-Jacquesa Annauda Sedem rokov v Tibete (Seven Years in Tibet) z roku 1997.



David Fihcher opäť zveril Pittovi hlavnú postavu v snímke Klub bitkárov (Fight Club, 1999), ktorá je filmovým spracovaním rovnomenného kultového románu Chucka Palahniuka. Nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe Pittovi priniesla ďalšia Fincherova snímka Podivný prípad Benjamina Buttona (The Curious Case of Benjamin Button, 2008).



Po Pittovi siahol aj uznávaný režisér Alejandro Iňárritu, ktorý ho obsadil do filmu Babel (2006). Jeho nesporný talent využil aj režisér Quentin Tarantino a zveril mu úlohy v snímkach Nehanební bastardi (Inglourious Basterds, 2009) a Vtedy v Hollywoode (Once Upon a Time in Hollywood, 2019), za účinkovanie v ktorom ocenili Pitta Oscarom v kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe.



Rešpektovaný filmový tvorca Terrence Malick obsadil Pitta do poetickej drámy Strom života (The Tree of Life, 2011). Jednu z hlavných postáv stvárnil aj v komediálnych trileroch Stevena Soderbergha Dannyho jedenástka (Ocean´s Eleven, 2001), Dannyho dvanástka (Ocean´s Twelve, 2004) a Dannyho trinástka (Ocean´s Thirteen).



V hlavných úlohách sa Brad Pitt predstavil aj vo filmoch ako Zoznámte sa, Joe Black (Meet Joe Black, 1998), Trója (Troy, 2004), Pán a pani Smithovci (Mr. & Mrs. Smithi, 2005), Zabitie Jesseho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007), Monneyball (2011), Železné srdce (Fury, 2014), Bullet Train (2022) či Babylon (2022).



Brad Pitt bol ženatý s herečkou Jennifer Aniston, jeho partnerkou bola aj herečka Angelina Jolie, s ktorou sa rozviedol v roku 2019.