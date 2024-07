Brantnerová: Druhé kolo volieb vo Francúzsku rozhodnú aj mladí voliči

Paríž 1. júla (TASR) - V druhom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku by mohli rozhodnúť hlasy mladých voličov. V rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Deutschlandfunk citovanom agentúrou DPA to uviedla nemecká politička a expertka na Francúzsko Franziska Brantnerová, informuje TASR.



Výsledok prvého kola volieb, v ktorom súčasná prezidentská väčšina vo Francúzsku skončila až na treťom mieste, objasnila sklamaním mnohých voličov z prezidenta Emmanuela Macrona. V prvom kole, podľa očakávania, najviac bodovalo krajne pravicové Národné združenie (RN) nasledované ľavicovým blokom Nový ľudový front (NFP).



V druhom kole volieb, ktorú sa uskutoční túto sobotu, rozhodne aj to, či mladí ľudia - voliči ľavicovej aliancie v prvom kole - budú pripravení podporiť kandidáta z Macronovej aliancie Spolu (ENS).



"To, či tu zafunguje mobilizácia, je podľa mňa jedna z veľkých otázok tejto nedele," poznamenala Brantnerová, ktorá je poslankyňou nemeckého Spolkového snemu a členkou francúzsko-nemeckého parlamentného zhromaždenia.



Ako vyplýva z oficiálnych výsledkov sčítania hlasov zverejnených v pondelok francúzskym ministerstvom vnútra, v prvom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku získalo RN a jeho spojenci 33,13 percenta hlasov. Na druhom mieste s takmer 28 percentami hlasov skončil NFP. Za centristický blok ENS, ktorý skončil na treťom mieste, hlasovalo 20,04 percenta voličov.



Koľko kresiel v Národnom zhromaždení tieto bloky dostanú, sa rozhodne až v druhom kole volieb túto nedeľu. NFP a ENS deklarovali, že vo volebných obvodoch, kde sa ich kandidáti umiestnili na treťom mieste, odstúpia v prospech kandidátov, ktorí majú šancu poraziť kandidáta RN.



Francúzsky premiér Gabriel Attal v nedeľu dôrazne varoval, že "krajná pravica je pred bránami moci... Náš cieľ je jasný: zabrániť tomu, aby Národné združenie malo v druhom kole absolútnu väčšinu ..., a teda aby ovládlo krajinu katastrofálnym projektom, ktorý je mu vlastný".



Podľa francúzskeho volebného systému potrebuje kandidát získať v deň volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov, ako aj podporu najmenej 25 percent registrovaných voličov vo volebnom obvode, aby bol zvolený hneď v prvom kole. V opačnom prípade dvaja najlepší kandidáti vo volebnom obvode, ako aj ďalší kandidáti, ktorí získali podporu aspoň 12,5 percenta registrovaných voličov, postupujú do druhého kola, v ktorom vyhráva kandidát s najväčším počtom hlasov.



Druhé kolo predčasných volieb do dolnej komory francúzskeho Národného zhromaždenia sa uskutoční túto nedeľu (7. júla).