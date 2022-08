Brány škôl sa na Filipínach po dvojročnej prestávke znova otvárajú

Manila 22. augusta (TASR) - Milióny detí na Filipínach sa vrátili do škôl, kde sa v pondelok začal nový školský rok. Mnohé sa v školských laviciach ocitli po prvý raz, keďže Filipíny plnohodnotnú prezenčnú výučbu obnovili ako jedna z posledných krajín na svete. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Dlhodobé zatvorenie škôl ešte viac zhoršilo nízku vzdelanostnú úroveň v krajine. Aj takmer 6000 žiakov Základnej školy Pedra Guevaru v Manile bolo priamo v triedach naposledy v marci 2020. V pondelok sa pred školou vytvoril dlhý rad a deti v rúškach a školských uniformách čakali na kontrolu teploty a striekanie dezinfekcie na ruky.



Na škole potrvá kombinácia prezenčnej a on-line výučby ešte do novembra. Tento termín stanovil prezident republiky Ferdinand Marcos krátko po svojom nástupe do úradu pred dvoma mesiacmi.



Žiačka šiesteho ročníka Sophia Macahiligová povedala, že po dvoch rokoch on-line učenia sa s niektorými spolužiakmi a učiteľmi osobne stretáva až teraz.



Mnoho žiakov bude musieť okrem oživenia osobných kontaktov zvládnuť aj výučbu. Pred pandémiou nevedelo "čítať jednoduchý text s porozumením" 90 percent filipínskych detí do veku desiatich rokov, uviedla vo svojej výročnej správe Svetová banka. Horšie na tom bolo len desať krajín vrátane Afganistanu, Laosu, Čadu a Jemenu.



Na Filipínach prehlbujú vzdelanostnú krízu dlhodobé problémy: priveľa detí v triedach, zastarané vyučovacie metódy, chudoba a nedostatok základnej infraštruktúry, ako sú toalety.



Pred opätovným otvorením škôl vláda zintenzívnila očkovanie a do konca kalendárneho roka poskytne študentom bezplatnú verejnú dopravu. Od soboty sa tiež začali vyplácať sociálne školské dávky, čo spôsobilo chaos v okolí distribučných centier. Napríklad v meste Zamboanga na juhu Filipín sa zranilo 29 ľudí, keď sa niekoľkotisícová masa pokúsila pretlačiť cez bránu strednej školy.