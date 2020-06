Brat Afroameričana Georgea Floyda vyzval ľudí na zachovanie pokoja

Trump pohrozil, že proti protestujúcim nasadí armádu

Policajti zatýkajú demonštranta pri naháňaní počas protestu v New Yorku 1. júna 2020. Stovky ľudí protestovali v nedeľu aj v ďalších mestách v Spojených štátoch ako i v New Yorku ako prejav solidarity s demonštráciami, ktoré vyvolalo zabitie Afroameričana Georgea Floyda policajtom v meste Minneapolis. Jeho smrť vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré sa zmenili na násilnosti. Foto: TASR/AP

Minneapolis 2. júna (TASR) - Brat Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel minulý týždeň v USA po zásahu polície, vyzval v pondelok ľudí, aby zachovali pokoj a vyhli sa násiliu. Vyjadril sa tak v reakcii na protesty, ktoré v celých USA vypukli po smrti jeho brata a vyústili do násilností, informuje agentúra AP.Terrence Floyd sa k davu zhromaždených prihovoril neďaleko križovatky v južnej časti mesta Minneapolis v americkom štáte Minnesota. Tam minulý pondelok zomrel jeho brat po tom, ako mu jeden z belošských policajtov, ktorí ho zadržali, niekoľko minút kľačal na krku, čo súdny lekár oficiálne označil za zabitie.Terrence mal na tvári rúško s podobizňou svojho brata. Niekoľko minút strávil v tichu pri kvetoch a iných spomienkových predmetoch, ktoré na mieste zanechali ľudia." prihovoril sa následne davu z megafónu. Ďalej však povedal, že občianske nepokoje a ničenie mu brata nevrátia.pokračoval.Terrence tiež povedal, že jeho rodina je nenásilnou a bohabojnou rodinou. "apeloval na dav s tým, že dôležité je hlasovať vo voľbách a vzdelávať sa. "dodal.Terrence Floyd prítomným tiež povedal, že jeho brat sa presťahoval do Minneapolisu a toto mesto miloval.uviedol. Na konci svojho vystúpenia sa k prítomným obrátil a po otázke" ich nechal skandovať meno svojho brata,George Floyd zomrel pred týždňom v meste Minneapolis v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci natočili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilnosti.Americký prezident Donald Trump odsúdil "po tom, čo vo viacerých mestách pokračovali protesty vyvolané smrťou Afroameričana Georgea Floyda. Toho minulý pondelok v meste Minneapolis počas zásahu usmrtil belošský policajt. Informovala o tom v utorok agentúra AP." povedal Trump v Bielom dome vo Washingtone v čase, keď polícia pred sídlom amerických prezidentov rozháňala demonštrantov slzotvorným plynom.Trump tiež vyzval guvernérov jednotlivých štátov Únie, aby v záujme obnovenia poriadku nasadili proti protestujúcim "", ktorí "". Ak podľa Trumpa guvernéri nezakročia, povolá do ulíc príslušníkov ozbrojených síl USA, ktorí. Trump následne prešiel pešo z Bieleho domu ku Kostolu svätého Jána známeho ako", ktorý v nedeľu počas nepokojov čiastočne poškodil požiar.," povedal pred kostolom americký prezident s Bibliou v ruke.