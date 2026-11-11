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Brat expremiéra Orbána ide na mesiac do väzby, rozhodol súd
Tretiemu podozrivému tejto kauzy súd uložil dohľad probačného úradníka, dostal elektronický monitorovací náramok a štyri mesiace nesmie opustiť krajinu.
Autor TASR
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Budapešť 11. novembra (TASR) – Budapeštiansky súd v stredu rozhodol o vzatí brata bývalého premiéra Viktora Orbána Árona Orbána a jeho družky do vyšetrovacej väzby na jeden mesiac v súvislosti s kauzou nelegálneho vízového biznisu. Hovorkyňa Mestského súdu v Budapešti to potvrdila pre maďarský spravodajský portál telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Tretiemu podozrivému tejto kauzy súd uložil dohľad probačného úradníka, dostal elektronický monitorovací náramok a štyri mesiace nesmie opustiť krajinu.
Štvrtý podozrivý bude stíhaný na slobode. Skupinu obvinených v stredu ráno eskortovali na Ústredný okresný súd v Budíne za prísnych bezpečnostných opatrení v putách. Zatknutá družka mladšieho brata maďarského premiéra si tvár zakrývala kabátom, samotný Áron Orbán sa pred novinármi neskrýval, no na ich otázky nereagoval.
Skupina je podozrivá z toho, že v roku 2024 niekoľko mesiacov organizovane pomáhala občanom Vietnamu dostať sa cez Maďarsko do západnej Európy. Podľa vyšetrovateľov obvinení zasahovali do vybavovania víz na maďarských zastupiteľských úradoch v zahraničí. Za tieto služby inkasovali od cudzincov takzvaný náborový poplatok a získané finančné prostriedky si následne delili. Podľa doterajších zistení maďarských orgánov činných v trestnom konaní takto pomohli viac než stovke vietnamských štátnych príslušníkov. Áron Orbán mal v tejto súvislosti osobne intervenovať aj u vládneho splnomocnenca, aby proces schvaľovania vízových žiadostí urýchlil.
„Terčom som ja, môj brat je len nástroj,“ napísal v pondelok predseda opozičného Fideszu a expremiér Viktor Orbán na Facebooku. Orbán vo svojom príspevku potvrdil zadržanie brata a zdôraznil, že v Maďarsku „neprebieha vyvodzovanie zodpovednosti, ale politické zúčtovanie s cieľom zlikvidovať politického oponenta a vybudovať systém jednej strany“.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Tretiemu podozrivému tejto kauzy súd uložil dohľad probačného úradníka, dostal elektronický monitorovací náramok a štyri mesiace nesmie opustiť krajinu.
Štvrtý podozrivý bude stíhaný na slobode. Skupinu obvinených v stredu ráno eskortovali na Ústredný okresný súd v Budíne za prísnych bezpečnostných opatrení v putách. Zatknutá družka mladšieho brata maďarského premiéra si tvár zakrývala kabátom, samotný Áron Orbán sa pred novinármi neskrýval, no na ich otázky nereagoval.
Skupina je podozrivá z toho, že v roku 2024 niekoľko mesiacov organizovane pomáhala občanom Vietnamu dostať sa cez Maďarsko do západnej Európy. Podľa vyšetrovateľov obvinení zasahovali do vybavovania víz na maďarských zastupiteľských úradoch v zahraničí. Za tieto služby inkasovali od cudzincov takzvaný náborový poplatok a získané finančné prostriedky si následne delili. Podľa doterajších zistení maďarských orgánov činných v trestnom konaní takto pomohli viac než stovke vietnamských štátnych príslušníkov. Áron Orbán mal v tejto súvislosti osobne intervenovať aj u vládneho splnomocnenca, aby proces schvaľovania vízových žiadostí urýchlil.
„Terčom som ja, môj brat je len nástroj,“ napísal v pondelok predseda opozičného Fideszu a expremiér Viktor Orbán na Facebooku. Orbán vo svojom príspevku potvrdil zadržanie brata a zdôraznil, že v Maďarsku „neprebieha vyvodzovanie zodpovednosti, ale politické zúčtovanie s cieľom zlikvidovať politického oponenta a vybudovať systém jednej strany“.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)