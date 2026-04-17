Brat Julie Robertsovej jubiluje s kontom vyše 800 hereckých úloh
Eric Anthony Roberts sa narodil 18. apríla 1956 v meste Biloxi v americkom štáte Mississippi do umeleckej rodiny. Jeho rodičia sa v určitom čase venovali herectvu a písaniu divadelných hier.
Autor TASR
Los Angeles/Bratislava 17. apríla (TASR) - Jeho sestra Julia je svetoznáma a uznávaná herečka, on sa však môže pochváliť niekoľkonásobne vyšším počtom filmových a televíznych postáv, ktoré stvárnil. Americký herec Eric Roberts v sobotu 18. apríla oslávi svoje 70. narodeniny.
Roberts má na konte účinkovanie vo vyše 800 rôznych produkciách, čo z neho robí jedného z najobsadzovanejších hercov v anglicky hovoriacom svete. Okrem kinofilmov, televíznych filmov, seriálov, krátkometrážnych filmov a dokumentov sa objavil aj v niekoľkých hudobných videoklipoch či rozhlasových hrách.
Debutoval hlavnou úlohou vo filme Kráľ Cigánov (1978), za ktorú získal svoju prvú nomináciu na Zlatý glóbus. Za rolu Paula Snidera vo filme Boba Fosseho Star 80 (1983) bol tiež nominovaný na toto ocenenie. Úloha vo filme Splašený vlak (1985), kde stvárnil postavu muža, ktorý utiekol z väzenia, mu vyniesla tretiu nomináciu na Zlatý glóbus, ako aj nomináciu na Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.
Roberts patrí k hercom, ktorí pravidelne striedajú kladné a záporné roly. Medzi jeho najznámejšie filmy sa ďalej zaraďujú Nebezpečný muž (1981), Pápež z Greenwich Village (1984), Coca-Cola Kid (1985), Ambulancia (1990), Mrazivá vášeň (1992), Plavba (1993), Špecialista (1994), Opravár (1996), Posledný večierok (1996), Šialený Cecil (2000), Policajti na baterky (2003), A Guide to Recognizing Your Saints (2006), Temný rytier (2008), Expendables: Nezničiteľní (2010), Lovelace: Pravdivá spoveď kráľovnej porna (2013), Inherent Vice (2014), The Human Centipede III (Final Sequence) (2015) či Babylon (2022).
V televízii mu jeho výkony v dramatickom dvojdielnom filme Chladnokrvne (1996) a v sitkome Šarmantná Claude (2002-2006) vyniesli nominácie na cenu Satellite Award, pričom za druhý z nich získal toto ocenenie v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe. Účinkoval aj v televíznej snímke Boj s časom (1996) alebo v seriáloch FBI oddelenie (1997), Hrdinovia (2007-2010), Kravaťáci (2014-2019) alebo V mene nášho Pána (2022).
Eric Anthony Roberts sa narodil 18. apríla 1956 v meste Biloxi v americkom štáte Mississippi do umeleckej rodiny. Jeho rodičia sa v určitom čase venovali herectvu a písaniu divadelných hier. Napriek tomu, že ovláda bojové umenie, pred kamerou ho predviedol iba dvakrát - vo filmoch Karate tiger 5 (1989) a Karate tiger 6 (1993). Od roku 1992 je ženatý s kastingovou režisérkou Elizou Garrettovou. Z predchádzajúceho vzťahu má dcéru Emmu Robertsovú, ktorá je tiež herečka.
Zdroje: www.imdb.com, www.csfd.cz
Roberts má na konte účinkovanie vo vyše 800 rôznych produkciách, čo z neho robí jedného z najobsadzovanejších hercov v anglicky hovoriacom svete. Okrem kinofilmov, televíznych filmov, seriálov, krátkometrážnych filmov a dokumentov sa objavil aj v niekoľkých hudobných videoklipoch či rozhlasových hrách.
Debutoval hlavnou úlohou vo filme Kráľ Cigánov (1978), za ktorú získal svoju prvú nomináciu na Zlatý glóbus. Za rolu Paula Snidera vo filme Boba Fosseho Star 80 (1983) bol tiež nominovaný na toto ocenenie. Úloha vo filme Splašený vlak (1985), kde stvárnil postavu muža, ktorý utiekol z väzenia, mu vyniesla tretiu nomináciu na Zlatý glóbus, ako aj nomináciu na Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.
Roberts patrí k hercom, ktorí pravidelne striedajú kladné a záporné roly. Medzi jeho najznámejšie filmy sa ďalej zaraďujú Nebezpečný muž (1981), Pápež z Greenwich Village (1984), Coca-Cola Kid (1985), Ambulancia (1990), Mrazivá vášeň (1992), Plavba (1993), Špecialista (1994), Opravár (1996), Posledný večierok (1996), Šialený Cecil (2000), Policajti na baterky (2003), A Guide to Recognizing Your Saints (2006), Temný rytier (2008), Expendables: Nezničiteľní (2010), Lovelace: Pravdivá spoveď kráľovnej porna (2013), Inherent Vice (2014), The Human Centipede III (Final Sequence) (2015) či Babylon (2022).
V televízii mu jeho výkony v dramatickom dvojdielnom filme Chladnokrvne (1996) a v sitkome Šarmantná Claude (2002-2006) vyniesli nominácie na cenu Satellite Award, pričom za druhý z nich získal toto ocenenie v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe. Účinkoval aj v televíznej snímke Boj s časom (1996) alebo v seriáloch FBI oddelenie (1997), Hrdinovia (2007-2010), Kravaťáci (2014-2019) alebo V mene nášho Pána (2022).
Eric Anthony Roberts sa narodil 18. apríla 1956 v meste Biloxi v americkom štáte Mississippi do umeleckej rodiny. Jeho rodičia sa v určitom čase venovali herectvu a písaniu divadelných hier. Napriek tomu, že ovláda bojové umenie, pred kamerou ho predviedol iba dvakrát - vo filmoch Karate tiger 5 (1989) a Karate tiger 6 (1993). Od roku 1992 je ženatý s kastingovou režisérkou Elizou Garrettovou. Z predchádzajúceho vzťahu má dcéru Emmu Robertsovú, ktorá je tiež herečka.
Zdroje: www.imdb.com, www.csfd.cz