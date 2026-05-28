< sekcia Zahraničie
Brat španielskeho premiéra predstúpil pred súd, vinia ho z korupcie
Súdny proces sa začal deň po tom, ako polícia v rámci vyšetrovania podozrení z pokusov o marenie súdnych konaní prehľadala madridské sídlo vládnucej Socialistickej strany (PSOE)
Autor TASR
Madrid 28. mája (TASR) - Brat španielskeho premiéra Pedra Sáncheza sa vo štvrtok postavil pred súd v meste Badajoz. Obvinený je zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a korupcie pri získaní zamestnania vo verejnom sektore. Proces má trvať do 10. júna. Ako informovala agentúra AFP, ide o najnovší korupčný prípad, ktorý sa týka vlády socialistického premiéra Sáncheza.
Súdny proces sa začal deň po tom, ako polícia v rámci vyšetrovania podozrení z pokusov o marenie súdnych konaní prehľadala madridské sídlo vládnucej Socialistickej strany (PSOE).
Pred súd v Badajoze predstúpil vo štvrtok skladateľ a dirigent orchestra David Sánchez, ktorý študoval a pôsobil v Toulouse, Tokiu a Madride. Obvinený je z toho, že mu úrady provincie Badajoz „ušili na mieru“ pracovnú pozíciu koordinátora štátnych hudobných konzervatórií v provincii. Táto funkcia sa neskôr zmenila na post vedúceho oddelenia pre scénické umenie.
David Sánchez a ďalších desať obžalovaných sú obvinení zo zneužitia právomocí a korupcie. Všetci obvinenia odmietajú.
Prokuratúra tvrdí, že pozícia pre Davida Sáncheza bola vytvorená v roku 2016, teda ešte pred tým, ako sa jeho brat v roku 2018 stal premiérom. Podľa súdnych dokumentov David Sánchez v tejto funkcii zotrval minimálne do začiatku roka 2025. Prokuratúra tvrdí, že nespĺňal požiadavky na danú pozíciu a pravidelne sa stávalo, že nechodil do práce. Jeho pracovné miesto patrilo pod správu provinčnej rady Badajozu, ktorú v tom čase riadili socialisti.
Sánchezov obhajca Emilio Cortés na úvodnom pojednávaní požiadal o zrušenie konania s odvolaním sa na porušenie základných práv svojho mandanta. Uviedol tiež, že časť obžaloby je „čistý výmysel“ motivovaný politikou a že vyšetrovanie bolo založené na hľadaní dôkazov bez konkrétneho podozrenia. Cortés zároveň uviedol, že hlavný skutok, teda prijatie neoprávneného vymenovania do funkcie, je už premlčaný.
Tento prípad je len jedným z korupčných vyšetrovaní v okolí Pedra Sáncheza a zvyšuje tlak na jeho menšinovú koaličnú vládu. Stíhaná je tiež premiérova manželka Begoňa Gómezová a jeho bývalý blízky spolupracovník, exminister dopravy José Luis Ábalos, čaká na rozsudok v inom korupčnom procese. Minulý týždeň súd začal vyšetrovať aj bývalého socialistického premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapatera, ktorý je tiež podozrivý z nepriamej korupcie.
Aj vzhľadom na tieto kauzy je Pedro Sánchez vyzývaný na odstúpenie a vypísanie predčasných parlamentných volieb. Premiér tieto výzvy odmieta.
Súdny proces sa začal deň po tom, ako polícia v rámci vyšetrovania podozrení z pokusov o marenie súdnych konaní prehľadala madridské sídlo vládnucej Socialistickej strany (PSOE).
Pred súd v Badajoze predstúpil vo štvrtok skladateľ a dirigent orchestra David Sánchez, ktorý študoval a pôsobil v Toulouse, Tokiu a Madride. Obvinený je z toho, že mu úrady provincie Badajoz „ušili na mieru“ pracovnú pozíciu koordinátora štátnych hudobných konzervatórií v provincii. Táto funkcia sa neskôr zmenila na post vedúceho oddelenia pre scénické umenie.
David Sánchez a ďalších desať obžalovaných sú obvinení zo zneužitia právomocí a korupcie. Všetci obvinenia odmietajú.
Prokuratúra tvrdí, že pozícia pre Davida Sáncheza bola vytvorená v roku 2016, teda ešte pred tým, ako sa jeho brat v roku 2018 stal premiérom. Podľa súdnych dokumentov David Sánchez v tejto funkcii zotrval minimálne do začiatku roka 2025. Prokuratúra tvrdí, že nespĺňal požiadavky na danú pozíciu a pravidelne sa stávalo, že nechodil do práce. Jeho pracovné miesto patrilo pod správu provinčnej rady Badajozu, ktorú v tom čase riadili socialisti.
Sánchezov obhajca Emilio Cortés na úvodnom pojednávaní požiadal o zrušenie konania s odvolaním sa na porušenie základných práv svojho mandanta. Uviedol tiež, že časť obžaloby je „čistý výmysel“ motivovaný politikou a že vyšetrovanie bolo založené na hľadaní dôkazov bez konkrétneho podozrenia. Cortés zároveň uviedol, že hlavný skutok, teda prijatie neoprávneného vymenovania do funkcie, je už premlčaný.
Tento prípad je len jedným z korupčných vyšetrovaní v okolí Pedra Sáncheza a zvyšuje tlak na jeho menšinovú koaličnú vládu. Stíhaná je tiež premiérova manželka Begoňa Gómezová a jeho bývalý blízky spolupracovník, exminister dopravy José Luis Ábalos, čaká na rozsudok v inom korupčnom procese. Minulý týždeň súd začal vyšetrovať aj bývalého socialistického premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapatera, ktorý je tiež podozrivý z nepriamej korupcie.
Aj vzhľadom na tieto kauzy je Pedro Sánchez vyzývaný na odstúpenie a vypísanie predčasných parlamentných volieb. Premiér tieto výzvy odmieta.