Bratia McDonaldovci si otvorili prvú reštauráciu pred 85 rokmi

San Bernardino/Bratislava 15. mája (TASR) – Bratia Richard (Dick) a Maurice (Mac) McDonaldovci si otvorili v meste San Bernardino v americkom štáte Kalifornia prvú reštauráciu a položili tak základ neskoršieho celosvetového obchodného impéria. Stalo sa tak 15. mája 1940, pred 85 rokmi.



Spoločnosť McDonald's Corporation vystupujúca pod názvom McDonald's je americká nadnárodná sieť prevádzok rýchleho občerstvenia. V súčasnosti má po celom svete desiatky tisíc prevádzok denne obsluhujúcich desiatky miliónov zákazníkov, no jej začiatky boli skromné. Založili ju bratia McDonaldovci, ktorí predtým pracovali ako pomocný filmový personál a neskôr prevádzkovali pouličný stánok s hotdogmi.



Reštaurácia, z ktorej neskôr vzniklo celosvetové obchodné impérium, vznikla pod názvom „McDonald's Bar-B-Q“ (Barbeque u McDonalda) a bola v tej dobe typickou reštauráciou ponúkajúcou širokú paletu zväčša grilovaných pokrmov. Jej menu obsahovalo 25 položiek a najslávnejším jedlom boli hotdogy, hoci zákazníci si mohli objednať i rebierka, grilované hovädzie, či bravčové a tiež hamburgery. Tie však v tom čase mali povesť podradného jedla pre chudobných alebo jedla pre ľudí zaháňajúcich nadránom hlad po prežúrovanej noci.



Personál reštaurácie označovaný ako „carhop“ tvorili u McDonaldovcov mladé ženy a dievčatá, ktoré peši alebo na kolieskových korčuliach prinášali zákazníkom objednávky priamo do auta.



Príťažlivý personál priťahoval zákazníkov, no spôsoboval aj problémy – s čašníčkami flirtovali nielen zákazníci, ale aj kuchári a tínedžeri potĺkajúci sa okolo reštaurácie. Keď čašníčky odmietli pozvanie na rande od kuchárov, tí zámerne naťahovali prípravu ich objednávok. Tínedžeri obliehajúci reštauráciu s rovnakým cieľom ako kuchári tiež spôsobovali problémy a vyvolávali incidenty.



Reštaurácia bola úspešná a bratom McDonaldovcom vynášala, zároveň si však uvedomovali priestor na zlepšenie. Zistili, že hamburgery tvoria až 80 percent ich obratu, preto urobili odvážny krok – reštauráciu na tri mesiace zavreli a od základu prerobili.



Keď začala v decembri 1948 opäť fungovať, bola to už prvá reštaurácia s rýchlym občerstvením McDonald's. Na zákazníkov čakalo niekoľko radikálnych zmien. Prvou bolo zoštíhlené menu – položiek už nebolo 25, ale iba deväť – hamburger, cheeseburger, čipsy, kus koláča, cola, zázvorové pivo, káva, pomarančový džús a studené mlieko. O rok neskôr miesto čipsov zaujali hranolčeky a koláč nahradil mliečny koktail.



Zmenil sa aj spôsob obsluhy – carhopky skončili a zákazníci si prichádzali objednávať k pultu, čo výrazne urýchlilo ich obsluhu.



Rýchla obsluha zákazníkov bola mantrou bratov McDonaldovcov. Tento koncept v roku 1954 zaujal aj predajcu strojov na výrobu mliečnych koktejlov českého pôvodu Raya Kroca, ktorý ich reštaurácii dodával. Kroc chcel reštaurácie bratov McDonaldovcov rozširovať po Spojených štátoch, tí však o to nejavili valný záujem a tak Kroc od nich spoločnosť za 2,7 milióna dolárov kúpil.



Nový majiteľ prvú reštauráciu otvoril 15. apríla 1955 v meste Des Plaines v štáte Illinois.



Sieť reštaurácií McDonald's sa postupne rozrastala, v 60. a 70. rokoch spoločnosť expandovala do Austrálie, Japonska, Kanady, Nemecka a Veľkej Británie.



Rástla aj ponuka jedál. V roku 1965 vznikol rybí sendvič Filet-O-Fish, v roku 1968 pribudol hamburger Big Mac. Vajíčkový Egg McMuffin prišiel v roku 1975, kuracie nugetky Chicken McNuggets sa objavili v roku 1983.



Pád východného bloku umožnil spoločnosti expandovať v 90. rokoch aj do strednej a východnej Európy. Prvá reštaurácia McDonald's v Rusku vznikla po 14 rokoch rokovaní a vyjednávaní v januári 1990 na Puškinovom námestí v Moskve. Prevádzka fungovala až do roku 2022, keď spoločnosť McDonald's po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu opustila ruský trh.



Brány prvého „Mekáča“ na Slovensku sa otvorili v októbri 1995 v Banskej Bystrici. Po viac než 29 rokoch pribudla v meste v decembri 2024 druhá prevádzka, v tom čase však už 45. na Slovensku. Spoločnosť McDonald's má v súčasnosti na Slovensku 48 prevádzok.