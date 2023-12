Bratia Talianska chcú školám nariadiť dodržiavať kresťanské tradície

Rím 22. decembra (TASR) - Strana krajne pravicovej premiérky Giorgie Meloniovej (Bratia Talianska - FdI) chce v mene posilnenia "národnej identity" presadiť, aby sa v školách dodržiavali náboženské tradície. Meloniová dôvodí, že multikulturalizmus je útokom na národné hodnoty. Časť riaditeľov a učiteľov talianskych škôl ju za to kritizuje, informovala agentúra ANSA.



Návrh zákona v stredu predložila poslankyňa Lavinia Mennuniová (FdI), podľa ktorej školské slávnosti zbavené zmienok o kresťanstve predstavujú diskrimináciu študentov a ich rodín vyznávajúcich väčšinové - katolícke - náboženstvo.



Cieľom zákona, ktorý predložila, je podľa jej slov zakázať školám "transformovať posvätné kresťanské sviatky na iný typ sekulárnych osláv". Doterajšiu prax, keď to riaditelia niektorých škôl "z domnelej ohľaduplnosti voči veriacim iných náboženstiev" robili, označila za "neprijateľnú a trápnu".



Prezident Národnej asociácie riaditeľov škôl Antonello Giannelli v rozhovore pre denník Corriere della Sera síce uznal, že na tradície treba pamätať, ale "ukladať to zákonom je nešikovné".



Attilio Fratta, prezident asociácie DirigentiScuola, návrh vládnej poslankyne odsúdil ako "čistý hoax". Podľa neho "má len za cieľ odvrátiť pozornosť Talianov od skutočných problémov školstva a krajiny".



"Vláda vydáva zákony na obranu betlehemov", ale nie na boj proti "nízkym mzdám, kolapsu zdravotnej starostlivosti a vysokým životným nákladom," upozornil generálny tajomník Talianskej ľavice (SI) Nicola Fratoianni.



Podľa Riccarda Magiho, lídra stredoľavej strany +Europa (Piu Europa - +E), za vlády Giorgie Meloniovej "by Svätá rodina utekajúca pred prenasledovaním pravdepodobne skončila v záchytnom stredisku pre migrantov v Albánsku", kam chce premiérka posielať žiadateľov o azyl.



Talianske médiá citovali aj kňaza Vitaliana della Sala z Capocastella v kraji Irpinia, ktorý zasa uznal za vhodné umiestniť do betlehema vo svojom chráme namiesto sv. Jozefa ďalšiu ženskú postavu.



V rozhovore pre telerozhlas RAI kňaz vysvetlil, že "realita je taká, že existujú aj iné typy rodín: homosexuálne páry, či rozvedení ľudia..." a pohŕdanie nimi, dokonca aj zo strany časti cirkvi, súčasnej dobe neprospieva.



Médiá súčasne pripomenuli, že Giorgia Meloniová, ktorá rada hlási k tradičnej kresťanskej rodine, sa v októbri rozišla s otcom svojej dcéry, s ktorým žila desať rokov, a to v partnerskom, nie manželskom zväzku.