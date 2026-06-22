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Bratislavská polícia žiada o pomoc pri pátraní po Margite Cziborovej
Nezvestná je podľa informácií polície približne 170 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, váži približne 65 kilogramov a má krátke čierne vlasy.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 78-ročnej Margite Cziborovej z Vrábel. Naposledy ju videli v sobotu (20. 6.) približne o 18.00 h, kedy odišla z domova sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
„Nezvestná o sebe od uvedeného času nepodala žiadnu informáciu a miesto jej súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe,“ ozrejmil hovorca.
Nezvestná je podľa informácií polície približne 170 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, váži približne 65 kilogramov a má krátke čierne vlasy. Naposledy mala na sebe oblečenú zelenú mikinu s kapucňou, pod ktorou mala šedo-fialovo-bielo pásikavú blúzku, tmavé nohavice a tmavé topánky. So sebou mala červeno-bielu igelitovú tašku. Osoba je dezorientovaná v priestore a čase.
Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na priloženej fotografii, môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB stránke Polícia SR – Bratislavský kraj.
„Nezvestná o sebe od uvedeného času nepodala žiadnu informáciu a miesto jej súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe,“ ozrejmil hovorca.
Nezvestná je podľa informácií polície približne 170 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, váži približne 65 kilogramov a má krátke čierne vlasy. Naposledy mala na sebe oblečenú zelenú mikinu s kapucňou, pod ktorou mala šedo-fialovo-bielo pásikavú blúzku, tmavé nohavice a tmavé topánky. So sebou mala červeno-bielu igelitovú tašku. Osoba je dezorientovaná v priestore a čase.
Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na priloženej fotografii, môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB stránke Polícia SR – Bratislavský kraj.