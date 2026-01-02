< sekcia Zahraničie
Bratislavskí policajti vyšetrujú úverový podvod, žiadajú o pomoc
Policajti zverejnili aj fotografiu osoby, ktorá by mohla pomôcť skutok objasniť.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú trestný čin úverového podvodu v súbehu s trestným činom falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, pri ktorom vznikla škoda prevyšujúca sumu 30.000 eur. Na verejnosť sa obracajú so žiadosťou o pomoc. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti zverejnili aj fotografiu osoby, ktorá by mohla pomôcť skutok objasniť. Občania, ktorí majú informácie k totožnosti ženy či k jej pohybu alebo pobytu, ich môžu polícii oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
Policajti zverejnili aj fotografiu osoby, ktorá by mohla pomôcť skutok objasniť. Občania, ktorí majú informácie k totožnosti ženy či k jej pohybu alebo pobytu, ich môžu polícii oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.