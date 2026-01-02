Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Zahraničie

Bratislavskí policajti vyšetrujú úverový podvod, žiadajú o pomoc

.
Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajti zverejnili aj fotografiu osoby, ktorá by mohla pomôcť skutok objasniť.

Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú trestný čin úverového podvodu v súbehu s trestným činom falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, pri ktorom vznikla škoda prevyšujúca sumu 30.000 eur. Na verejnosť sa obracajú so žiadosťou o pomoc. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Policajti zverejnili aj fotografiu osoby, ktorá by mohla pomôcť skutok objasniť. Občania, ktorí majú informácie k totožnosti ženy či k jej pohybu alebo pobytu, ich môžu polícii oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
.

Neprehliadnite

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica