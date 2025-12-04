< sekcia Zahraničie
Bratislavský kraj spustil nominácie na ocenenie osobností kraja
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil nominácie na ocenenie osobností kraja za rok 2025. Nomináciu možno doručiť do konca 31. decembra.
„Som nesmierne hrdý na to, že v kraji máme toľko zaujímavých osobností, ktoré nás inšpirujú a zároveň motivujú. Všetkých spája jedinečnosť, ktorú nemožno prehliadnuť,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.
Prínos osobností, ktoré svojou prácou obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky alebo prispeli k rozvoju Bratislavského kraja či jeho reprezentácii, oceňuje BSK v štyroch kategóriách: Pamätný list Samuela Zocha, Výročná cena Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK a Historická osobnosť regiónu, ktorú navrhuje predseda BSK.
Ocenenia BSK môžu byť udelené osobám s trvalým pobytom na území BSK alebo právnickým osobám so sídlom na území BSK. Návrhy na udelenie ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja či už samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií pôsobiacich na území kraja. Doručený návrh musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a písomný súhlas navrhovaného s nomináciou. V prípade návrhu na ocenenie in memoriam je potrebný súhlas žijúcej blízkej osoby.
