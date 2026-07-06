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Braun má za urážky voči Kallasovej zákaz účasti na výbore EP

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Európsky parlament zakázal poľskému eurposlancovi Grzegorzovi Braunovi účasť na zasadnutiach Výboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE) na 20 dní.

Autor TASR
Štrasburg 6. júla (TASR) - Európsky parlament zakázal poľskému eurposlancovi Grzegorzovi Braunovi účasť na zasadnutiach Výboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE) na 20 dní. Zároveň mu odobral dva denné príspevky z dôvodu jeho urážlivých výrokov namierených voči vysokej predstaviteľke Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaji Kallasovej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.

Tieto sankcie v pondelok oznámila predsedníčka EP Roberta Metsolová a týkajú sa Braunových vyjadrení počas marcového zasadnutia SEDE, na ktorom sa zúčastnila aj Kallasová.

Na tomto stretnutí Braun označil Kallasovej funkciu za zbytočnú, pričom tvrdil, že „židia, Izrael a židovská diaspóra všade“ sú agresormi v konflikte na Blízkom východe a šéfke diplomacie EÚ povedal: „Ste len tlmičom na konci hlavne zbrane, a to je všetko, čo tu robíte“. Zároveň Kallasovú obvinil zo snahy umlčať jeho i ostatných.

Predseda výboru David McAllister odsúdil tieto tvrdenia ako antisemitské.

Metsolová v pondelok na začiatok štvordňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu uviedla, že konanie poľského europoslanca podkopalo dôstojnosť a povesť EP a poukázala na jeho „opakované zlyhania“ v dodržiavaní štandardov správania.

PAP konštatuje, že ide o najnovšie disciplinárne opatrenie voči Braunovi, ktorý bol už v minulosti sankcionovaný za výroky o LGBTI ľuďoch a za narušenie minúty ticha na pamiatku obetí holokaustu.

Braun je zároveň trestne stíhaný za zahasenie židovského svietnika v budove Sejmu hasiacim prístrojom.
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