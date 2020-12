Braun: Očkovať proti koronavírusu sa v Nemecku začne začiatkom januára

Berlín 7. decembra (TASR) - Šéf úradu nemeckej kancelárky Angela Merkelovej Helge Braun v pondelok uviedol, že očkovanie voči novému koronavírusu sa v Nemecku začne "v prvých dňoch" budúceho roka. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Braun, ktorý je vyštudovaným lekárom, pre denník Bild v nedeľu večer uviedol, že je pripravený podieľať sa na očkovaní obyvateľov Nemecka. Vzhľadom na pozíciu šéfa úradu Merkelovej, ktorú zastáva, nebude môcť s vakcináciou pomáhať každý deň, avšak počas víkendov je ochotný pridať sa k zdravotníckemu personálu. Dodal, že on samotný, ako aj kancelárka, sa dajú zaočkovať vtedy, keď "prídu na rad".



Predstavitelia EÚ by mali o schválení prvej vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 rozhodnúť do 29. decembra. Nemecko podľa Braunových slov medzičasom pripravuje očkovacie miesta.



Počty nakazených v Nemecku sa od čiastočného lockdownu, ktorý začal platiť 2. novembra, viac-menej ustálili na vysokých hodnotách, avšak klesať nezačali. V pondelok hlásil Inštitút Roberta Kocha (RKI) 12.332 nových prípadov nákazy a 147 ďalších úmrtí súvisiacich s COVIDom-19. Od začiatku pandémie evidujú v Nemecku 18.919 obetí koronavírusu a 1.183.655 infikovaných. Podľa odhadov RKI sa už uzdravilo približne 863.300 osôb.



Najmenej do 10. januára zostanú v krajine zatvorené reštaurácie, bary, športoviská a voľnočasové zariadenia. Niektoré regióny navyše zvažujú zaviesť i prísnejšie obmedzenia. Braun uviedol, že striktnejšie opatrenia sú potrebné prinajmenšom v oblastiach s vysokým počtom nakazených.