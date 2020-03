Brazílčania nepokladajú opatrenia proti koronavírusu za dostatočné

Brazília 23. marca (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro stráca pre nedostatočne rázne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2 podporu verejnosti. Brazílčania namiesto toho uznávajú kroky guvernérov, ktoré boli v posledných dňoch predmetom prezidentovej kritiky. S odvolaním sa na prieskum verejnej mienky, ktorý uskutočnila brazílska agentúra Datalfolha o tom v pondelok informovala agentúra Reuters.



Bolsonaro v nedeľu v rozhovore pre televíznu stanicu TV Record ostro zaútočil na guvernérov, ktorí prijali tvrdé opatrenia proti šíreniu nového druhu koronavírusu, pričom ich označil za "zabijakov pracovných miest".



"Táto kríza je omnoho horšia ako to, čo Brazílii spôsobil koronavírus," uviedol prezident s poukazom na plošné zatváranie obchodov.



Z výsledkov prieskumu verejnej mienky však vyplýva, že reakciu guvernérov považovalo za "výbornú" alebo "dobrú" až 54 percent respondentov, pričom Bolsonarove opatrenia sa so súhlasom stretli len u 34 percent opýtaných. Väčšiu podporu medzi účastníkmi prieskumu než Bolsonaro mal z hľadiska opatrení voči nákaze aj brazílsky minister zdravotníctva Luiz Henrique Mandetta, ktorý sa v otázke obmedzenia verejných zhromaždení postavil proti prezidentovi. Jeho prístup považuje že za "výborný" alebo "dobrý" až 55 opýtaných.



Prieskum tiež ukázal, že 15 percent respondentov, ktorí odovzdali vo voľbách svoj hlas Bolsonarovi, teraz svoje rozhodnutie ľutuje. Až 68 percent opýtaných tiež nesúhlasilo s tým, že prezident si 15. marca podával ruky so svojimi priaznivcami aj napriek tomu, že v tom čase mal byť pre podozrenie na nový koronavírus v samoizolácii.



Agentúra Datafolha uskutočnila telefonický prieskum s trojpercentnou štatistickou odchýlkou v dňoch 18-20. marca na vzorke 1558 respondentov.



Ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, sa medzičasom začalo podľa agentúry AFP v Brazílii rýchlo šíriť. V sobotu bolo v tejto juhoamerickej krajine podľa údajov ministerstva zdravotníctva potvrdených 1546 prípadov nákazy. Týždeň predtým bolo pritom dokázateľne nakazených len 234 osôb. COVID-19 si v Brazílii dosiaľ vyžiadal životy 25 ľudí.



Mnohé brazílske štáty začali v reakcii na túto situáciu zatvárať obchodné centrá a školy, ako aj zakazovať verejné akcie, športové podujatia a náboženské zhromaždenia.



Brazílska vláda zároveň v pondelok vydala dekrét, na základe ktorého môžu zamestnávatelia poslať zamestnancov, ktorí pracujú na dohodu, na štyri mesiace na neplatnú dovolenku, avšak nesmú ich prepustiť.