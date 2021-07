Brazílčania protestovali proti Bolsonarovi, hnevá ich jeho prístup

Rio de Janeiro 25. júla (TASR) - Desaťtisíce Brazílčanov vyšli v sobotu do ulíc a žiadali obžalobu prezidenta Jaira Bolsonara z velezrady. Líder čelí čoraz silnejšiemu tlaku, pretože pandémia koronavírusu pripravila o život takmer 550.000 obyvateľov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Bol to už štvrtý víkend protestov, zvolaných ľavicovými politickými stranami, odbormi a spoločenskými organizáciami proti Bolsonarovi, ktorého vyšetrujú za údajné zatváranie očí nad spreneverou vládnych peňazí pri nákupe očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19.



Protestné pochody boli plánované v 400 veľkých a menších mestách.



V Riu de Janeiro pochodovali tisíce ľudí v červenom oblečení a s rúškami na tvári. Niesli pútače s heslami kritizujúcimi prezidenta Bolsonara. Na jednom pútači stálo "Už to nikto nedokáže znášať" alebo "Odíď, skorumpovaný zločinec".



Organizátori uviedli, že pochody sú súčasťou dňa, ktorý má vyburcovať krajinu k tomu, "aby bránila demokraciu, životy Brazílčanov a dostala preč Bolsonara".



V Riu a na iných miestach sa protestujúci sťažovali na neskoré začatie očkovania v Brazílii a na vysokú nezamestnanosť - a žiadali viac núdzovej pomoci pre chudobných ľudí zápasiacich v pandémii o prežitie.



"Je veľmi dôležité, aby každý, kto sa cíti pohoršený alebo utláčaný touto vládou, vyšiel do ulíc, pretože musíme bojovať o návrat demokracie," povedala AFP 65-ročná sociálna pracovníčka Laise.



Brazílske médiá priniesli v sobotu skoro popoludní fotografie a správy z ulíc, plných demonštrantov proti Bolsonarovi, v 20 z 26 brazílskych štátov.



Bolsonara kritizujú za výroky v prospech ťažby v chránených oblastiach Amazonského pralesa, za jeho názory o zbraniach či za ambiciózny privatizačný program. Prezident je pod najväčším tlakom od nástupu k moci v roku 2019.



Jeho preferencie sú rekordne nízke, iba 24-percentné, a prieskumy naznačujú, že v októbrových prezidentských voľbách by mohol prehrať s hlavným rivalom, ľavicovým bývalým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. Práve jeho Strana pracujúcich bola jednou zo síl stojacich sa sobotňajšími demonštráciami.



Brazília zaznamenala počas pandémie takmer 550.000 mŕtvych - viac ich majú len Spojené štáty, ktoré však majú o 120 miliónov obyvateľov viac.



Bolsonaro je smutne známy aj popieraním covidovej zdravotnej krízy a odmietaním rúšok i ďalších opatrení na zastavenie šírenia koronavírusu, ako je napríklad lockdown.