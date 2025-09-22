< sekcia Zahraničie
Brazílčania protestovali proti zákonu posilňujúcemu imunitu poslancov
Demonštranti sa v nedeľu zhromaždili vo viac než desiatke miest vrátane Ria de Janeira. Išlo o prvý rozsiahly protest od Bolsonarovho rozsudku spred viac ako týždňa.
Autor TASR
Brazília 22. septembra (TASR) - Desaťtisíce Brazílčanov v nedeľu vyšli do ulíc, aby vyjadrili hnev nad krokmi Kongresu posilniť imunitu poslancov a presadiť amnestiu, ktorá by mohla zahŕňať odsúdeného bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Protesty, ktoré organizovali sociálne hnutia, odbory a politické strany, odsúdili snahu zákonodarcov vyhnúť sa právnym dôsledkom pre seba a Bolsonara, ktorý je odsúdený na viac ako 27 rokov väzenia z pokusu o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022.
Demonštranti sa v nedeľu zhromaždili vo viac než desiatke miest vrátane Ria de Janeira. Išlo o prvý rozsiahly protest od Bolsonarovho rozsudku spred viac ako týždňa. Počty protestujúcich sa podľa Reuters vyrovnali nedávnym protestom pravice proti odsúdeniu exprezidenta.
Prodemokratické protesty podľa denníka The Guardian podporili aj niektorí z najobľúbenejších brazílskych hudobníkov vrátane trojice skladateľov - Caetan Veloso, Chico Buarque a Gilberto Gil.
AFP objasňuje, že dolná komora v utorok schválila takzvaný „Zákon o ochrane“ - kritikmi označovaný ako „Zákon banditov“ - na základe ktorého musia poslanci hlasovaním v tajnom hlasovaní dať súhlas na prípadné trestné stíhanie alebo zadržanie jedného zo svojich členov za údajné trestné činy.
Ďalšiu vlnu hnevu vyvolali zákonodarcovia v stredu, keď urýchlene posunuli návrh zákona, ktorý sa usiluje o amnestiu pre osoby odsúdené za útok na sídlo vlády v januári 2023 po tom, čo Bolsonaro opätovne nezvíťazil vo voľbách. Amnestia by sa podľa francúzskej tlačovej agentúry mohla týkať aj bývalej hlavy štátu.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva prisľúbil, že bude vetovať návrh o amnestii. Okrem toho povedal, že „Zákon o ochrane“ nie je dôležitou záležitosťou, ktorou by sa poslanci mali zaoberať.
Protesty, ktoré organizovali sociálne hnutia, odbory a politické strany, odsúdili snahu zákonodarcov vyhnúť sa právnym dôsledkom pre seba a Bolsonara, ktorý je odsúdený na viac ako 27 rokov väzenia z pokusu o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022.
Demonštranti sa v nedeľu zhromaždili vo viac než desiatke miest vrátane Ria de Janeira. Išlo o prvý rozsiahly protest od Bolsonarovho rozsudku spred viac ako týždňa. Počty protestujúcich sa podľa Reuters vyrovnali nedávnym protestom pravice proti odsúdeniu exprezidenta.
Prodemokratické protesty podľa denníka The Guardian podporili aj niektorí z najobľúbenejších brazílskych hudobníkov vrátane trojice skladateľov - Caetan Veloso, Chico Buarque a Gilberto Gil.
AFP objasňuje, že dolná komora v utorok schválila takzvaný „Zákon o ochrane“ - kritikmi označovaný ako „Zákon banditov“ - na základe ktorého musia poslanci hlasovaním v tajnom hlasovaní dať súhlas na prípadné trestné stíhanie alebo zadržanie jedného zo svojich členov za údajné trestné činy.
Ďalšiu vlnu hnevu vyvolali zákonodarcovia v stredu, keď urýchlene posunuli návrh zákona, ktorý sa usiluje o amnestiu pre osoby odsúdené za útok na sídlo vlády v januári 2023 po tom, čo Bolsonaro opätovne nezvíťazil vo voľbách. Amnestia by sa podľa francúzskej tlačovej agentúry mohla týkať aj bývalej hlavy štátu.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva prisľúbil, že bude vetovať návrh o amnestii. Okrem toho povedal, že „Zákon o ochrane“ nie je dôležitou záležitosťou, ktorou by sa poslanci mali zaoberať.