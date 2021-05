Brazílčania znova protestovali proti prezidentovi Bolsonarovi

Rio de Janeiro 30. mája (TASR) - Desaťtisíce Brazílčanov v sobotu znova protestovali proti prezidentovi Jairovi Bolsonarovi a najmä jeho chaotickému postupu, pokiaľ ide o pandémiu koronavírusu, ktorá si v krajine vyžiadala viac než 461.000 životov. Informovala o tom agentúra AFP.



V centre Ria de Janeiro pochodovalo ulicami približne 10.000 ľudí s rúškami na tvárach, z ktorých viacerí kričali "Bolsonarova genocída" alebo "Preč s Bolsovírusom".



Podobné demonštrácie sa konali v ďalších veľkých mestách. V meste Recife na severovýchode polícia použila na rozohnanie davu slzotvorný plyn a gumové projektily, uviedol spravodajský portál G1. V hlavnom meste Brazília ľudia na najväčšom zhromaždení od začiatku pandémie pochodovali ku Kongresu, kde senátna komisia vyšetruje Bolsonarov postup počas krízy.



Nová vlna protestov voči krajne pravicovému prezidentovi, ktorý v počiatkoch pandémie zľahčoval ochorenie COVID-19 a napriek rastúcim počtom nakazených a úmrtí odmietal obmedzenia a propagoval neúčinné lieky, sa začala pred mesiacom. Brazília je po Spojených štátoch krajinou s druhým najvyšším počtom obetí pandémie na svete.



Jednou z tém na sobotňajších demonštráciách bolo to, koľko životov by bolo možné zachrániť, keby Bolsonarova vláda spustila skôr program očkovania. To v krajine postupuje pomaly a často stagnuje pre nedostatok zásob.



Protestujúci tiež odsudzovali prezidenta za to, že umožňuje odlesňovanie Amazónie, i to, že podľa nich podnecuje násilie a rasizmus.



Počas posledných dvoch víkendov sa uskutočnili aj demonštrácie na podporu Bolsonara v čase, keď jeho podpora klesla na dosiaľ najnižšiu úroveň 24 percent, ako vyplýva z prieskumu inštitútu Datafolha.