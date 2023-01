Brazília a Argentína budú hovoriť o spoločnej mene

Buenos Aires 23. januára (TASR) – Brazília a Argentína chcú dosiahnuť väčšiu ekonomickú integráciu a v tomto úsilí sa budú zaoberať možnosťou zaviesť spoločnú menu. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a argentínsky líder Alberto Fernández to uviedli v spoločnom článku, informovala v nedeľu agentúra Reuters.



"Máme v úmysle prekonať prekážky v našich výmenách, zjednodušiť a modernizovať pravidlá a podporovať miestne meny," píše sa v texte zverejnenom na argentínskom spravodajskom webe Perfil.



"Rozhodli sme sa tiež pokročiť v diskusiách o spoločnej juhoamerickej mene..., čím sa znížia náklady na operácie a naša zraniteľnosť zvonka," uviedli prezidenti s tým, že po bilaterálnom projekte by nasledovalo pozvanie ďalších latinskoamerických štátov.



Myšlienku spoločnej meny predniesli vo svojom vlaňajšom článku brazílsky minister financií Fernando Haddad a jeho výkonný tajomník Gabriel Galipolo. Lula sa o nej zmieňoval počas kampane pred prezidentskými voľbami. Brazília navrhuje, aby sa táto mena nazývala sur (juh).



Lula si v súlade s tradíciou zvolil pre prvú zahraničnú cestu susednú Argentínu ako najväčšieho obchodného partnera Brazílie v regióne. Nedeľňajšia návšteva sa koná po štyroch rokoch napätých vzťahov počas vlády predošlého brazílskeho pravicového prezidenta Jaira Bolsonara.



Lulovou cestou sa Brazília tiež vracia do Spoločenstva latinskoamerických a karibských štátov (CELAC). Z toho vystúpila v roku 2019 na pokyn Bolsonara, ktorý účasť v regionálnej skupine odmietal z dôvodu členstva Kuby a Venezuely.



Fernández a Lula zdôraznili potrebu dobrých vzťahov Argentíny a Brazílie, ako aj posilnenia regionálnej integrácie, píše sa v článku.