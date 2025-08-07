< sekcia Zahraničie
Brazília a India sa zhodli na potrebe ochrany multilateralizmu
Telefonát sa odohral len deň po tom, ako Trump uvalil na Indiu dodatočné 25-percentné clá za nákup ropy z Ruska, ktoré vedie vojnu na Ukrajine.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brazília 7. augusta (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva a indický premiér Naréndra Módi sa vo štvrtok prostredníctvom telefonického rozhovoru zaviazali, že budú „brániť multilateralizmus“ po tom, ako americký prezident Donald Trump uvalil sankčné clá na dovoz tovarov z oboch krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Brazílska prezidentská kancelária uviedla, že obaja lídri zdôraznili potrebu „brániť multilateralizmus a čeliť ekonomickým výzvam“, ktoré podľa nich predstavuje Trumpova colná politika.
Modi v príspevku na platforme X uviedol, že je odhodlaný prehlbovať vzťahy s Brazíliou. „Zaviazali sme sa prehĺbiť naše strategické partnerstvo, a to aj v oblasti obchodu, energetiky, technológií, obrany, zdravotníctva a ďalších oblastiach. Silné partnerstvo medzi krajinami globálneho Juhu, zamerané na ľudí, je prínosom pre všetkých,“ napísal.
Telefonát sa odohral len deň po tom, ako Trump uvalil na Indiu dodatočné 25-percentné clá za nákup ropy z Ruska, ktoré vedie vojnu na Ukrajine. Kombinované clá uvalené Spojenými štátmi voči Indii sa tak zvýšili na 50 percent. Prvá séria 25-percentných ciel na indické tovary nadobudla platnosť vo štvrtok, ďalších 25 percent má nadobudnúť platnosť o tri týždne.
Spojené štáty minulý týždeň zvýšili na 50 percent colnú sadzbu na dovoz väčšiny produktov z Brazílie. Tento krok odôvodnili „politicky motivovaným stíhaním“ exprezidenta Bolsonara, ktorý bol dlhoročným Trumpovým spojencom. Clá na brazílsky vývoz do USA nadobudli platnosť v stredu.
Brazílska prezidentská kancelária uviedla, že obaja lídri zdôraznili potrebu „brániť multilateralizmus a čeliť ekonomickým výzvam“, ktoré podľa nich predstavuje Trumpova colná politika.
Modi v príspevku na platforme X uviedol, že je odhodlaný prehlbovať vzťahy s Brazíliou. „Zaviazali sme sa prehĺbiť naše strategické partnerstvo, a to aj v oblasti obchodu, energetiky, technológií, obrany, zdravotníctva a ďalších oblastiach. Silné partnerstvo medzi krajinami globálneho Juhu, zamerané na ľudí, je prínosom pre všetkých,“ napísal.
Telefonát sa odohral len deň po tom, ako Trump uvalil na Indiu dodatočné 25-percentné clá za nákup ropy z Ruska, ktoré vedie vojnu na Ukrajine. Kombinované clá uvalené Spojenými štátmi voči Indii sa tak zvýšili na 50 percent. Prvá séria 25-percentných ciel na indické tovary nadobudla platnosť vo štvrtok, ďalších 25 percent má nadobudnúť platnosť o tri týždne.
Spojené štáty minulý týždeň zvýšili na 50 percent colnú sadzbu na dovoz väčšiny produktov z Brazílie. Tento krok odôvodnili „politicky motivovaným stíhaním“ exprezidenta Bolsonara, ktorý bol dlhoročným Trumpovým spojencom. Clá na brazílsky vývoz do USA nadobudli platnosť v stredu.