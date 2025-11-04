Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Zahraničie

Brazília a Interpol v rámci boja proti ťažbe zlata zničili 277 bagrov

.
Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Environmentálne skupiny odhadujú, že len v Brazílii sú tisíce nelegálnych baní.

Autor TASR
Rio de Janeiro 4. novembra (TASR) - Brazílska polícia za podpory medzinárodnej policajnej organizácie Interpol uskutočnila v Amazónii rozsiahlu operáciu proti nelegálnej ťažbe zlata, pri ktorej zničila stovky bagrov používaných pri ťažbe zločineckými skupinami. Oznámili to v pondelok miestne úrady, informuje TASR podľa agentúry DPA.

Interpol vo vyhlásení uviedol, že polícia pozdĺž rieky Madeira – jedného z najväčších prítokov Amazonky – zničila 277 bagrov s odhadovanou hodnotou približne sedem miliónov dolárov.

Na spoločnej operácii, ktorú okrem Interpolu podporili aj bezpečnostné sily z Bolívie, Kolumbie, Guyany, Peru a Surinamu, sa zúčastnilo viac ako 100 policajtov.

Išlo o prvú koordinovanú misiu v rámci nového Medzinárodného centra policajnej spolupráce v Amazónii (CCPI Amazônia) so sídlom v Brazílii. Centrum bolo zriadené s cieľom posilniť cezhraničné vyšetrovanie a výmenu spravodajských informácií medzi štátmi Amazónie v boji proti environmentálnej kriminalite.

Nelegálna ťažba zlata patrí medzi najväčšie environmentálne hrozby v Amazónii. Vo veľkej miere prispieva k odlesňovaniu, znečisteniu riek a otravám ortuťou v miestnych komunitách.

Environmentálne skupiny odhadujú, že len v Brazílii sú tisíce nelegálnych baní. Celkové ekonomické straty sa odhadujú na približne 193 miliónov dolárov, vrátane ušlého zisku a škôd na životnom prostredí.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne