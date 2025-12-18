< sekcia Zahraničie
Brazília a Mexiko chcú sprostredkovať rokovania medzi USA a Venezuelou
Autor TASR
Brazília 18. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok vyhlásil, že je ochotný sprostredkovať rokovania medzi Spojenými štátmi a Venezuelou, aby sa „predišlo ozbrojenému konfliktu“. Pomoc ponúkla aj jeho mexická partnerka Claudia Sheinbaumová. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Brazília je podľa prezidenta Lulu „veľmi znepokojená“ narastajúcim napätím v regióne a je „k dispozícii Venezuele aj USA, aby prispela k mierovému riešeniu na našom kontinente“.
Lula dodal, že sa pokúsi so svojím americkým partnerom Donaldom Trumpom hovoriť ešte pred Vianocami, aby mu opäť ponúkol podporu pri dosiahnutí diplomatickej dohody.
Krátko po tomto vyhlásení potvrdilo zámer prispieť k vyriešeniu konfliktu aj Mexiko. „Mierové riešenie budeme hľadať spolu so všetkými krajinami v Latinskej Amerike alebo na iných kontinentoch, ktoré o to majú záujem, aby nedošlo k intervencii USA,“ povedala novinárom vo štvrtok Sheinbaumová.
Napätie medzi Washingtonom a Caracasom súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s útokmi na plavidlá, ktoré údajne pašujú drogy. Doteraz si vyžiadali desiatky obetí, ale Washington nezverejnil dôkazy o tom, že plavidlá boli skutočne použité na pašovanie.
Washington Madura obviňuje z údajného vedenia Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
