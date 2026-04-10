< sekcia Zahraničie
Brazília a USA oznámia spoločný projekt proti organizovanému zločinu
Cieľom je zjednotiť spravodajské aktivity a spoločné operácie a zachytiť tak nelegálne zásielky zbraní a drog, uvádza sa vo vyhlásení.
Autor TASR
Brazília 10. apríla (TASR) - Brazílska vláda plánuje v piatok oznámiť, že spolu so Spojenými štátmi podnikne operáciu proti organizovanému zločinu, uviedlo brazílske ministerstvo financií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Projekt MIT (Mutual Interdiction Team - Tím pre vzájomné blokovanie) spája brazílsky Federálny daňový úrad a americký Úrad colnej a pohraničnej stráže (CBP) s cieľom bojovať proti nadnárodnému zločinu, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
Cieľom je zjednotiť spravodajské aktivity a spoločné operácie a zachytiť tak nelegálne zásielky zbraní a drog, uvádza sa vo vyhlásení. Projekt je súčasťou širšej agendy brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu a amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa plánu oznámi brazílsky minister financií Dario Durigan podrobnosti na tlačovej konferencii.
Projekt MIT (Mutual Interdiction Team - Tím pre vzájomné blokovanie) spája brazílsky Federálny daňový úrad a americký Úrad colnej a pohraničnej stráže (CBP) s cieľom bojovať proti nadnárodnému zločinu, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
Cieľom je zjednotiť spravodajské aktivity a spoločné operácie a zachytiť tak nelegálne zásielky zbraní a drog, uvádza sa vo vyhlásení. Projekt je súčasťou širšej agendy brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu a amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa plánu oznámi brazílsky minister financií Dario Durigan podrobnosti na tlačovej konferencii.