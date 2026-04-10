Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Brazília a USA oznámia spoločný projekt proti organizovanému zločinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cieľom je zjednotiť spravodajské aktivity a spoločné operácie a zachytiť tak nelegálne zásielky zbraní a drog, uvádza sa vo vyhlásení.

Autor TASR
Brazília 10. apríla (TASR) - Brazílska vláda plánuje v piatok oznámiť, že spolu so Spojenými štátmi podnikne operáciu proti organizovanému zločinu, uviedlo brazílske ministerstvo financií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Projekt MIT (Mutual Interdiction Team - Tím pre vzájomné blokovanie) spája brazílsky Federálny daňový úrad a americký Úrad colnej a pohraničnej stráže (CBP) s cieľom bojovať proti nadnárodnému zločinu, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.

Cieľom je zjednotiť spravodajské aktivity a spoločné operácie a zachytiť tak nelegálne zásielky zbraní a drog, uvádza sa vo vyhlásení. Projekt je súčasťou širšej agendy brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu a amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podľa plánu oznámi brazílsky minister financií Dario Durigan podrobnosti na tlačovej konferencii.
Neprehliadnite

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude