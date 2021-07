Bolsonara hospitalizovaného pre chronickú štikútku možno budú operovať

Brazília 15. júla (TASR) – Brazílsky prezident Jair Bolsonaro možno bude musieť v dôsledku črevnej obštrukcie podstúpiť operačný zákrok. Uviedli to vládne zdroje po tom, ako Bolsonara v stredu hospitalizovali, aby podstúpil vyšetrenia pre chronickú štikútku, ktorou trpí od začiatku júla. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Bolsonara za účelom ďalších vyšetrení prevezú podľa ministerstva pre komunikáciu z vojenskej nemocnice v meste Brazília do Sao Paula. Kedy a do akej nemocnice však ministerstvo neuviedlo.



Prezident sa od minulého týždňa na verejnosti sťažuje, že od zubného chirurgického zákroku z 3. júla trpí štikútkou. „Stalo sa mi to už aj v minulosti. Možno je to pre lieky, ktoré beriem - štikútku mám 24 hodín denne," povedal minulý týždeň v miestnej rozhlasovej stanici. O svojom zdravotnom probléme hovoril i v utorok večer svojim stúpencom pred prezidentskou rezidenciou v brazílskej metropole.



Prezidentská kancelária uviedla, že Bolsonaro sa cíti dobre. Lekári ho budú pozorovať 24 – 48 hodín, „nie však nevyhnutne v nemocnici", píše sa vo vyhlásení.



Ako uvádza agentúra AFP, ak sa potreba zákroku potvrdí, pôjde už o siedmu Bolsonarovu operáciu, odkedy utrpel vážne zranenia v oblasti brucha po tom, ako ho 6. septembra 2018 v meste Juiz da Fora vo východnej časti Brazílie bodol počas volebnej kampane útočník nožom. Vlani v júli sa Bolsonaro nakazil koronavírusom - mal však len mierne príznaky a jeho stav si nevyžadoval hospitalizáciu. Počas verejných vystúpení v uplynulých mesiacoch aj prudko kašľal, pripomína agentúra Reuters.



Bolsonara hospitalizovali v čase, keď ho vyšetrujú za nečinnosť pri predraženom nákupe vakcín proti koronavírusu a pre postup jeho vlády v súvislosti so zvládaním pandémie. V súčasnosti mu klesá aj podpora v predvolebných prieskumoch, v ktorých je ďaleko za ľavicovým exprezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, - ten chce na budúci rok opäť kandidovať, približuje AFP.