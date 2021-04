Bolsonaro opäť odmietol výzvy expertov na zavedenie lockdownu

Brazília 8. apríla (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v stredu znova vylúčil zavedenie prísnych obmedzení proti koronavírusu. Odborníci z úradu verejného zdravotníctva Fiocruz pritom varovali, že na spomalenie silnejúcej nákazy je "absolútne nutný" príkaz, aby sa ľudia zdržiavali doma, inak hrozí aj "kolaps" zdravotného systému v krajine. Informovali o tom tlačové agentúry DPA a AFP.



"Budeme hľadať náhradné riešenia," povedal podľa spravodajského portálu G1 Bolsonaro počas návštevy v meste Chapecó na juhu krajiny. "Nezavedieme politiku zatvárania ľudí doma, zastavenia ekonomiky, lockdownu. Nepošleme armádu do ulíc, aby nútila Brazílčanov zdržiavať sa doma," dodal.



Krajne pravicový politik Bolsonaro od začiatku zľahčuje vážnosť pandémie koronavírusu, je proti rúškam, očkovacím látkam a celoštátnemu lockdownu, pričom poukazuje na ekonomické následky takéhoto prístupu. Tie by boli podľa prezidenta horšie než samotný koronavírus.



Bolsonaro znovu navrhol ako riešenie takzvané "covidové súpravy", teda balíčky liečiv pre ľudí, kde by sa nachádzal liek proti malárii hydroxychlorochín a prípravok proti parazitom ivermektín. Podľa prezidenta sú účinné proti koronavírusu, hoci zistenia v štúdiách ukázali opak.



Brazília je jednou z krajín sveta najhoršie postihnutých pandémiou. Je dokonca súčasným ohniskom pandémie: nemocnice sú preplnené a na cintorínoch musia pochovávať 24 hodín denne. Obsadenosť jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) je v "kritickom bode" v 24 z 27 brazílskych štátov, varoval úrad Fiocruz.



Zdravotnícke úrady zaznamenali v utorok prvýkrát viac ako 4000 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 za posledných 24 hodín. Išlo o najtragickejší deň za celú pandémiu.



Zatiaľ sa v tejto najväčšej latinskoamerickej krajine nakazilo koronavírusom celkovo vyše 13 miliónov ľudí a takmer 337.000 ľudí zomrelo.