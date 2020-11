Bolsonaro sa nedá zaočkovať proti novému koronavírusu

Brazília 27. novembra (TASR) – Brazílsky prezident Jair Bolsonaro vo štvrtok vyhlásil, že sa nedá zaočkovať voči novému druhu koronavírusu. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



„Hovorím vám, že si ju (vakcínu) nedám. Je to moje právo," povedal Bolsonaro, ktorého vyjadrenie vysielali naživo viaceré internetové platformy.



Prezident takisto spochybnil účinnosť nosenia rúšok. Podľa neho existuje málo dôkazov, že by skutočne dokázali prispieť k zastaveniu šírenia vírusu.



Hoci Brazília eviduje druhý najvyšší počet úmrtí na koronavírus na svete po Spojených štátoch, Bolsonaro už celé mesiace závažnosť pandémie zľahčuje, a to aj napriek tomu, že sa sám v júli nakazil. Brazília zaregistrovala už viac ako šesť miliónov prípadov nákazy koronavírusom.