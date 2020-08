Bolsonaro vymenoval exprezidenta Temera za šéfa misie pre Libanon

Rio de Janeiro 11. augusta (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro vymenoval bývalú hlavu štátu Michela Temera za šéfa misie, ktorej úlohou bude poskytnúť pomoc Libanonu, kde nedávno došlo k zničujúcemu výbuchu v prístave hlavného mesta Bejrút.



Informovala o tom v utorok tlačová agentúra DPA.



Temer (79), ktorý bol prezidentom Brazílie v rokoch 2016-2018, je potomkom libanonských imigrantov a má brazílske, ako aj libanonské občianstvo. Exprezident však bol zapletený do korupčného škandálu a na to, aby mohol opustiť krajinu, potrebuje povolenie od súdnej moci.



Temer uviedol, že jeho vymenovanie do zmienenej funkcie je preňho cťou a podniknú sa opatrenia, aby mohol stanovenú úlohu splniť.



Výbuch v bejrútskom prístave nastal minulý týždeň v utorok a pripravil o život najmenej 200 ľudí, ďalších zhruba 6000 zranil.



Explóziu údajne spôsobil požiar, ktorý zapálil 2750 ton vysoko nestabilného dusičnanu amónneho uskladneného v prístave. Nachádzal sa tam od roku 2013, ale za slabých bezpečnostných opatrení, hoci na jeho nebezpečenstvo viacerí upozorňovali.