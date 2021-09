Koronavírus majú ďalší členovia brazílskeho kabinetu

Na archívnej snímke brazílsky prezident Jair Bolsonaro 6. apríla 2020. Foto: TASR/AP

Brazília 24. septembra (TASR) - Pozitívny výsledok testu na koronavírus majú ďalší dvaja členovia brazílskeho kabinetu a tiež syn prezidenta Jaira Bolsonara. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.Pozitívny výsledok testu v piatok oznámili ministerka pôdohospodárstva Tereza Cristina, generálny prokurátor Bruno Bianco - ktorý má tiež status ministra - a federálny poslanec Eduardo Bolsonaro. Rovnakú informáciu pred pár dňami zverejnil aj brazílsky minister zdravotníctva Marcelo Queiroga, ktorý sa spoločne s Bolsonarom zúčastnil na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.Queiroga bol pozitívne testovaný už v utorok a následne zostal v izolácii v New Yorku. Ostatní členovia brazílskej delegácie sa v stredu vrátili domov. Prezident Bolsonaro následne nastúpil do karantény a zrušil svoj plánovaný program.Súčasťou brazílskej delegácie v New Yorku bol aj syn brazílskeho prezidenta, 37-ročný poslanec dolnej komory federálneho parlamentu Eduardo Bolsonaro. O svojom pozitívnom výsledku testu na koronavírus informoval v piatok na sociálnej sieti Twitter, pričom tiež uviedol, že je zaočkovaný prvou dávkou vakcíny od Pfizeru.Ministerka pôdohospodárstva Tereza Cristina, ktorá v New Yorku nebola, oznámila svoju diagnózu týždeň po tom, ako sa v Taliansku stretla s ministrami krajín skupiny G20.napísala na Twitteri. Reuters dodal, že ministerka bola proti covidu zaočkovaná.Tlačový úrad generálneho prokurátora uviedol, že Bianco nemá príznaky nákazy a je v izolácii. Dodal, že Bianco bol zaočkovaný prvou dávkou proticovidovej vakcíny.Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý sa počas pobytu v New Yorku niekoľkokrát objavil na verejnosti bez rúška, dosiaľ vakcínu nedostal. Viackrát pritom uviedol, že bude posledným Brazílčanom, ktorý sa dá zaočkovať. Tvrdí tiež, že vakcínu nepotrebuje, pretože má "" po prekonanom ochorení. Jeho vláda však čelí kritike za to, ako sa vyrovnávala s koronavírusovou pandémiou.Bolsonaro upútal v USA pozornosť médií po tom, čo ho v New Yorku odfotografovali, ako konzumuje pizzu pred reštauráciou. Do prevádzky ho totiž nevpustili práve preto, že nie je zaočkovaný.