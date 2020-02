Litovského turistu zabili pri útoku na pláži v Brazílii

Rio de Janeiro 6. februára (TASR) - Litovského turistu zavraždili a jeho partnerku údajne znásilnili pri útoku neďaleko obľúbeného prímorského mesta južne od Ria de Janeiro v Brazílii. Vo štvrtok o tom informovala tamojšia polícia. Zatkla jedného podozrivého.



Polícia uviedla, že telo 37-ročného Adama Zindula našla v jeho prenajatom dome a jeho partnerka príslušníkom povedala, že bola znásilnená. Policajti ju previezli do nemocnice.



Úrady sa nevyjadrili k možnému motívu útoku a neposkytli ani ďalšie podrobnosti, napísala tlačová agentúra AP.



Podľa brazílskej spravodajskej televízie Globo si Zindul a jeho brazílska manželka prenajali dom na odľahlej pláži nazývanej Praia do Sono, na ktorú je prístup iba člnom alebo vlakom cez džungľu.



Pláž Praia do Sono sa nachádza 26 kilometrov od malebného mesta Paraty s ulicami dláždenými kockami a s domami v koloniálnom štýle. Paraty je populárne medzi turistami a obyvateľmi veľkomesta Rio de Janeiro, ktoré je odtiaľ vzdialené len niekoľko hodín jazdy autom.