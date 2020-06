Brazília dobieha USA, má druhý najvyšší počet obetí

Brazília 13. júna (TASR) - Brazília má druhý najvyšší počet obetí epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2, keď v celosvetovej bilancii predbehla Britániu a dostala sa za USA, kde nateraz evidujú najviac mŕtvych.



Podľa agentúry AFP o tom v noci na sobotu informovalo brazílske ministerstvo zdravotníctva s tým, že za posledných 24 hodín zaznamenalo ďalších 909 úmrtí, čím sa ich počet v Brazílii zvýšil na 41.828.



V Brazílii, ktorá má 212 miliónov obyvateľov, bolo na koronavírus pozitívne testovaných doteraz 828.810 ľudí.



Ako uviedol denníka The Guardian, podľa britskej vlády si koronavírusová epidémia od jej vypuknutia v Británii koncom januára vyžiadala 41.481 životov.



Denník však súčasne poznamenal, že skutočný počet obetí v Británii presiahne zrejme 50.000, keď do bilancie budú zarátané aj suspektné prípady.



Podľa The Guardianu zvýšenie nastane aj v prípade Brazílie, kde sa úradmi uvádzané počty obetí považujú odborníkmi za podhodnotené. Tvrdia, že skutočný počet prípadov by v Brazílii mohol byť 10- alebo 15-krát vyšší.



Experti označujú reakciu brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara opakovane pandémiu za "katastrofálnu".



Tento Trumpa obdivujúci bývalý kapitán brazílskej armády totiž opakovane bagatelizuje chorobu COVID-19 ako prejav "hystérie médií" a označoval ju za niečo ako chrípku, pričom 12. apríla, keď počet nakazených v priebehu jedného dňa stúpol o 1222 ľudí, vyhlásil, že "tá záležitosť s vírusom je preč."



Odvtedy však zomrelo ďalších viac ako 40.000 Brazílčanov. Krajne pravicový populista naďalej podkopáva inde vo svete rešpektované pravidlo o nutnom zachovaní bezpečných rozstupov medzi ľuďmi - Bolsonaro sa aj naďalej zúčastňuje na verejných zhromaždeniach a navštevuje obchody.



Aj vo štvrtok tento svoj postoj obhajoval, a to snahou chrániť ekonomiku a pracovné miesta. Naznačil tiež, že jeho súperi zámerne zveličujú počet úmrtí na COVID-19 v jednotlivých štátoch Brazílie, vinia za epidémiu federálnu vládu a vytĺkajú z celej situácie politický kapitál.



Pre spory s Bolsonarom týkajúce sa koronakrízy boli v priebehu jedného mesiaca nútení podať demisiu už dvaja ministri zdravotníctva.



Daniel Dourado, odborník a právnik v oblasti verejného zdravia na univerzite v Sao Paule, podľa The Guardian uviedol, že Bolsonaro nesie prevažnú časť zodpovednosti za rozsah katastrofy v Brazílii. "Akoby si ešte stále neuvedomil nebezpečenstvo situácie. Dokonca ani nevyjadruje sústrasť rodinám" obetí, poznamenal Dourado.



Dourado vyjadril obavy, že Brazília by mohla v počte úmrtí a nakazených "dohnať USA".



Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa Spojené štáty registrujú viac ako dva milióny infikovaných koronavírusom, zatiaľ čo Brazília ich má 828.810.



Z tohtotýždňovej projekcie University of Washington vyplýva, že do konca augusta by koronavírusom vyvolanej epidémii v Brazílii mohlo podľahnúť ďalších 100.000 ľudí, čo by znamenalo, že táto krajina by mohla predbehnúť USA ako štát s nateraz najvyšším počtom úmrtí. Momentálne majú Spojené štáty viac ako 116.000 mŕtvych na komplikácie spojené s chorobou COVID-19.