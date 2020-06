Brazília má za sebou najhorší týždeň v počte nových prípadov nákazy

Rio de Janeiro 29. júna (TASR) - V Brazílii pribudlo za uplynulých 24 hodín 30.476 nových prípadov nákazy novým koronavírusom a ďalších 552 úmrtí. Uviedlo to v nedeľu tamojšie ministerstvo zdravotníctva.



Celkový počet nakazených dosiahol 1.344.143 a počet úmrtí stúpol na 57.622, čo Brazíliu radí na druhé miesto na svete po USA. Viac ako polovica infikovaných sa medzičasom uzdravila, informuje agentúra TASS.



Epicentrom epidémie v Brazílii zostáva štát Sao Paulo (271.737 prípadov infekcie a 14.338 úmrtí) vrátane svojho rovnomenného hlavného mesta, v ktorom žije viac ako 21 miliónov ľudí. Krátko po tom, čo úrady oznámili postupné uvoľňovanie obmedzení súvisiacich s koronavírusom, začal narastať počet nových prípadov a karanténne opatrenia museli byť opäť sprísnené.



Veľké ohniská epidémie boli hlásené aj v susednom štáte Rio de Janeiro (111.298 nakazených a 9819 úmrtí) a v regióne Seara na severovýchode (107.568 nakazených a 5999 úmrtí).



V Brazílii bol prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 potvrdený 26. februára. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že situácia sa stabilizuje do júla a v auguste sa šírenie nákazy začne spomaľovať.



Brazília má za sebou najhorší týždeň pokiaľ ide o nové prípady nákazy. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva ich zaznamenala do nedele 259.105.



Počet úmrtí (7005) bol uplynulý týždeň o niečo nižší ako predchádzajúci (7285).



Proti brazílskemu prezidentovi Jairovi Bolsonarovi, ktorý koronavírusovú pandémiu označil na začiatku za "chrípočku", sa v nedeľu opäť konali demonštrácie. Na pláži Copacabana v Riu de Janeiro vojenská polícia tvrdo zasiahla proti davu okolo 200 ľudí. V hlavnom meste Brazília demonštranti umiestnili na trávnik pred Kongresom 1000 krížov s nápisom "Bolsonaro, prestaň popierať!", aby vzdali hold obetiam choroby COVID-19, uviedla agentúra AFP.