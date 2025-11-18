< sekcia Zahraničie
Na summite COP30 vznikol prvý návrh klimatickej dohody
Návrh obsahuje možnosti týkajúce sa najzložitejších otázok, ktoré odzrkadľujú zásadné rozdiely medzi takmer 200 štátmi.
Autor TASR
Belém 18. novembra (TASR) - Brazília predložila v utorok prvý návrh dohody na klimatickom summite COP30. Došlo k tomu po predĺžení rokovaní o sporných bodoch, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Návrh obsahuje možnosti týkajúce sa najzložitejších otázok, ktoré odzrkadľujú zásadné rozdiely medzi takmer 200 štátmi. Dokument pred finalizáciou ešte čakajú ďalšie úpravy.
Deväťstranový materiál s názvom „Global Mutirao“ - odkaz na domorodý koncept zjednotenia sa za spoločným cieľ - vznikol po tom, ako Brazília v pondelok vyzvala delegátov, aby vypracovali do polovice týždňa dohodu.
Text ponecháva otvorené viaceré možnosti v najspornejších záležitostiach, napríklad obchodné opatrenia, financovanie chudobnejších krajín či nedostatočné globálne ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka. Rýchle vypracovanie návrhu však podľa pozorovateľov naznačuje, že predsedníctvo COP30 je presvedčené o skorom dosiahnutí výsledku. „Predstavuje to stabilný pokrok v porovnaní s predchádzajúcou verziou. Pravdepodobne ide o jedno z najskorších zverejnení takého jasného textu v nedávnej histórii COP,“ uviedol Li Šuo, klimatický analytik z neziskovej organizácie Asia Society Policy Institute.
Návrh odráža ostré rozdiely medzi koalíciou, ktorá chce plán na postupné ukončenie využívania fosílnych palív, a blokom vedeným ropnými krajinami, ktoré takémuto úsiliu odporujú. Otvára zároveň možnosť hodnotiť národné záväzky v oblasti klímy každý rok namiesto každých päť rokov, aby sa častejšie vyhodnocoval globálny pokrok v znižovaní emisií skleníkových plynov. Takisto navrhuje, aby bohatšie krajiny do roku 2030 či 2035 strojnásobili finančnú pomoc rozvojovým krajinám na ich prispôsobenie sa zmene klímy. Ide pritom o kľúčovú požiadavku chudobnejších krajín.
Dokument poskytuje aj riešenia v oblasti obchodu, keďže Čína tlačí proti „jednostranným“ opatreniam a najmä proti cene uhlíka EÚ na dovoz, píše AFP.
