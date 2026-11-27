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Brazília nepozve argentínskeho prezidenta Mileia na Lulovu inauguráciu
Ľavicový líder Lula získal v októbrových voľbách svoj štvrtý prezidentský mandát po tom, čo porazil pravicového kandidáta Flávia Bolsonara, blízkeho spojenca argentínskeho prezidenta Mileia.
Autor TASR
Brazília 27. novembra (TASR) - Brazília vyškrtla argentínskeho prezidenta Javiera Mileia zo zoznamu hostí na inauguráciu staronového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, ktorá sa uskutoční 5. januára 2027. Vo štvrtok to uviedol zdroj z brazílskej vlády. Podľa agentúry AFP k tomu dochádza v čase pretrvávajúceho diplomatického napätia medzi oboma juhoamerickými krajinami, píše AFP.
Ľavicový líder Lula získal v októbrových voľbách svoj štvrtý prezidentský mandát po tom, čo porazil pravicového kandidáta Flávia Bolsonara, blízkeho spojenca argentínskeho prezidenta Mileia.
Napätie medzi Brazíliou a Buenos Aires prudko vzrástlo po tom, čo sa Milei v júli zúčastnil na podujatí pri príležitosti spustenia Bolsonarovej predvolebnej kampane a na adresu Lulu vyslovil viacero urážok, pričom ho nazval „zlodejom“. Brazília v reakcii na to odvolala svojho veľvyslanca z Argentíny a znížila úroveň diplomatických vzťahov s Buenos Aires.
Zdroj z brazílskej vlády, ktorý hovoril s niekoľkými novinármi pod podmienkou zachovania anonymity, vo štvrtok potvrdil, že brazílsky veľvyslanec Julio Bitelli sa na svoj post v Buenos Aires už nevráti.
Argentínsky minister zahraničných vecí Pablo Quirno pre spravodajskú televíziu TN uviedol, že Buenos Aires nemá o tomto rozhodnutí žiadne „oficiálne potvrdenie“. „Ak sa rozhodnú nepozvať nás, pôjde o ďalšie jednostranné rozhodnutie Brazílie, na ktoré má plné právo,“ povedal Quirno s tým, že tento krok podľa neho „nepomôže zlepšiť vzájomné vzťahy“.
Milei sa okrem toho ani nepripojil k svetovým lídrom, ktorí uznali Lulovo volebné víťazstvo. Lulovi nezagratuloval ani americký prezident Donald Trump, ktorý voľby označil za „veľmi zvláštne“.
Vzťahy medzi oboma krajinami sa ešte viac vyostrili len niekoľko dní po voľbách, keď Bolsonaro ušiel cez Argentínu do Spojených štátov po tom, čo súd nariadil zhabanie jeho pasov v súvislosti s viacerými vyšetrovaniami vedenými voči jeho osobe. Brazília si následne predvolala argentínskeho diplomatického zástupcu, aby vysvetlil úlohu svojej krajiny pri jeho odchode, dodáva AFP.
Ľavicový líder Lula získal v októbrových voľbách svoj štvrtý prezidentský mandát po tom, čo porazil pravicového kandidáta Flávia Bolsonara, blízkeho spojenca argentínskeho prezidenta Mileia.
Napätie medzi Brazíliou a Buenos Aires prudko vzrástlo po tom, čo sa Milei v júli zúčastnil na podujatí pri príležitosti spustenia Bolsonarovej predvolebnej kampane a na adresu Lulu vyslovil viacero urážok, pričom ho nazval „zlodejom“. Brazília v reakcii na to odvolala svojho veľvyslanca z Argentíny a znížila úroveň diplomatických vzťahov s Buenos Aires.
Zdroj z brazílskej vlády, ktorý hovoril s niekoľkými novinármi pod podmienkou zachovania anonymity, vo štvrtok potvrdil, že brazílsky veľvyslanec Julio Bitelli sa na svoj post v Buenos Aires už nevráti.
Argentínsky minister zahraničných vecí Pablo Quirno pre spravodajskú televíziu TN uviedol, že Buenos Aires nemá o tomto rozhodnutí žiadne „oficiálne potvrdenie“. „Ak sa rozhodnú nepozvať nás, pôjde o ďalšie jednostranné rozhodnutie Brazílie, na ktoré má plné právo,“ povedal Quirno s tým, že tento krok podľa neho „nepomôže zlepšiť vzájomné vzťahy“.
Milei sa okrem toho ani nepripojil k svetovým lídrom, ktorí uznali Lulovo volebné víťazstvo. Lulovi nezagratuloval ani americký prezident Donald Trump, ktorý voľby označil za „veľmi zvláštne“.
Vzťahy medzi oboma krajinami sa ešte viac vyostrili len niekoľko dní po voľbách, keď Bolsonaro ušiel cez Argentínu do Spojených štátov po tom, čo súd nariadil zhabanie jeho pasov v súvislosti s viacerými vyšetrovaniami vedenými voči jeho osobe. Brazília si následne predvolala argentínskeho diplomatického zástupcu, aby vysvetlil úlohu svojej krajiny pri jeho odchode, dodáva AFP.