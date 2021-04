Brazília obhajuje svoje odmietnutie schváliť ruskú vakcínu Sputnik V

Brazília 30. apríla (TASR) - Brazílsky regulačný úrad pre lieky Anvisa vo štvrtok oznámil, že rozhodnutie neschváliť ruskú vakcínu Sputnik V bolo založené na údajoch samotného tvorcu tejto vakcíny, informovala agentúra AFP. Tvorca vakcíny predtým vo štvrtok oznámil, že úrad Anvisa zažaluje za očierňovanie.



Úrad Anvisa ešte v pondelok odmietol schváliť ruskú očkovaciu látku aj jej dovoz do Brazílie. Rozhodnutie bolo podľa AFP založené na tvrdeniach, že vakcína obsahuje živú verziu bežne sa vyskytujúceho vírusu spôsobujúceho prechladnutie. Tieto informácie regulačnému úradu poskytol samotný výrobca Sputnika V, píše AFP.



"Tvorca Sputnika V podniká v Brazílii právne kroky proti Anvise za očierňovanie, pretože vedome šíri nepravdivé a nepresné informácie," uviedol vo štvrtok na oficiálnom twitterovom účte Sputnika V Gamalejov vedecko-výskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie v Moskve, ktorý vakcínu vyvinul.



Moskovský inštitút vo štvrtok už skôr odmietol tvrdenia brazílskeho regulátora Anvisa o vakcíne s tým, že nemajú vedecký základ.



Jedno z tvrdení brazílskeho úradu sa týkalo zistenia, že bunky, ktoré sa používajú na kultiváciu adenovírusu vo vakcíne, umožňujú, aby sa adenovírus nadmerne replikoval.



Brazílsky úrad vyslovil obavy, že ak by sa takáto vakcína použila, mohlo by to viesť k zdravotným komplikáciám a v krajnom prípade až k smrti. Platí to najmä pre ľudí s oslabeným imunitným systémom a respiračnými ochoreniami.



Antonio Barra Torres, riaditeľ regulačného úradu Anvisa, obvinenia v súvislosti s "klamstvom a šírením falošných informácií" o replikácií adenovírusu odmietol.