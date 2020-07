Brazília obmedzí pre pandémiu COVID-19 cudzincom vstup do krajiny

Sao Paulo 1. júla (TASR) – Vláda Brazílie obmedzí pre cudzincov na 30 dní vstup do krajiny z dôvodu pandémie nového druhu koronavírusu. Uvádza sa to vo vládnom nariadení zverejnenom v utorok večer v oficiálnom vestníku, píše agentúra Reuters.



Výnimky z nariadenia budú platiť pre cudzincov s trvalým pobytom v Brazílii či s pracovným povolením, ako aj pre cudzincov s manželom alebo manželkou z tejto krajiny a ich deti. Na územie Brazílie budú môcť vstúpiť aj pasažieri prechádzajúci cez krajinu v prípade, že neopustia letiská.



Ďalšiu výnimku predstavujú občania Venezuely prichádzajúci do Brazílie cez pozemné hranice a cudzinci pracujúci v nákladnej doprave.



Brazília je krajinou s druhým najvyšším počtom prípadov nákazy uvedeným koronavírusom SARS-CoV-2 po Spojených štátoch. Evidujú v nej 1,4 milióna infikovaných a 59 594 úmrtí.