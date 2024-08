Brazília obmedzí vstup cudzincov z Ázie, bojuje tak proti migrácii

Sao Paolo 22. augusta (TASR) - Brazília začne zavádzať obmedzenia na vstup pre vybrané skupiny cudzincov z Ázie, ktorí túto latinskoamerickú krajinu využívajú ako východiskový bod na migráciu do Spojených štátov a Kanady. Podľa agentúry AP o tom v stredu informovalo tlačové oddelenie ministerstva spravodlivosti.



Toto opatrenia sa začne uplatňovať v pondelok. Ovplyvní migrantov z ázijských krajín, ktorí potrebujú víza, aby mohli zostať v Brazílii. Nevzťahuje sa na ľudí z ázijských krajín, ktorí sú v súčasnosti oslobodení od víz do Brazílie. Víza na vstup do Brazílie nepotrebujú ani občania USA a štátni príslušníci mnohých krajín Európy.



Vyšetrovaním federálnej polície sa zistilo, že niektorí migranti z Ázie si často kupujú lety s medzipristátím na medzinárodnom letisku v Sao Paule. Namiesto toho, aby pokračovali v ceste, však zostávajú v Brazílii, odkiaľ chcú podniknúť cestu do Severnej Ameriky.



Podľa brazílskych úradov viac ako 70 percent žiadostí o poskytnutie útočiska na letisku pochádza od ľudí s indickou, nepálskou alebo vietnamskou národnosťou.



Brazílske ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že od budúceho týždňa budú musieť cestujúci bez víz pokračovať v ceste lietadlom alebo sa vrátiť do svojej krajiny pôvodu.



Ministerstvo súčasne dodalo, že nové usmernenia sa nebudú vzťahovať na takmer 500 migrantov, ktorí v súčasnosti "kempujú" na medzinárodnom letisku v Sao Paule.



Podľa AP je brazílska federálna polícia presvedčená, že v Brazílii existuje sieť ľudí, ktorí sú zapojení do pašovania migrantov a obchodovania s ľuďmi, pričom s evidentným podvodným využívaním žiadosti o štatút utečenca.



Problém s migrantmi z Ázie brazílska vláda rieši v situácii, keď je jej imigračný systém zaťažený mnohými ľuďmi z Haiti, Sýrie, Afganistanu a Ukrajiny, ktorí žiadajú o humanitárne víza.