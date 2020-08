Ochoreniu COVID-19 podľahla stará matka prvej dámy

Brazília 12. augusta (TASR) – Stará matka brazílskej prvej dámy Michelle Bolsonarovej podľahla v stredu ráno ochoreniu COVID-19, ktoré vyvoláva nový druh koronavírusu. Informoval o tom denník The Guardian s odvolaním sa na brazílske médiá.



Osemdesiatjedenročná Maria Aparecida Firmová Ferreirová údajne skonala v skorých ranných hodinách v nemocnici v metropole Brazília. Hospitalizovali ju ešte začiatkom júla po tom, čo spadla na ulici na predmestí hlavného mesta.



„Všetci sme veľmi otrasení," povedala teta Michelle Bolsonarovej brazílskemu spravodajskému portálu Metrópoles.



Koronavírus si už v Brazílii vyžiadal viac ako 103 000 obetí na životoch, pričom krajne pravicový prezident Jair Bolsonaro si zo zahraničia vyslúžil ostrú kritiku za to, ako sa rozhodol k epidémii pristupovať.



Brazília je v počte úmrtí súvisiacich s nákazou po Spojených štátoch druhou najviac zasiahnutou krajinou na svete.



Bolsonaro však ani napriek tomu neprejavil ľútosť s rodinami obetí, pripomína The Guardian. „Mrzia nás všetky úmrtia, to je však osud každého," povedal v júni novinárom.



Pandémiu tiež 65-ročný prezident od jej vypuknutia bagatelizuje. Opakovane napríklad kritizoval prístup guvernérov jednotlivých brazílskych štátov, zavádzajúcich epidemiologické obmedzenia.



Bolsonaro 7. júla potvrdil, že sa nakazil koronavírusom. Nasledovné dva týždne strávil v izolácii v prezidentskom paláci v hlavnom meste Brazília. Koncom júla oznámil, že výsledky jeho testov už boli negatívne a vrátil späť do úradu.



Prezidentská kancelária o niekoľko dní informovala, že koronavírusom sa nakazila aj Bolsonarova 38-ročná manželka Michelle. Zároveň uviedla, že zdravotný stav prvej dámy je dobrý a dodržiava všetky karanténne pravidlá.