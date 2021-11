V Amazónii dosiahlo odlesňovanie v októbri nový rekord

Rio de Janeiro 13. novembra (TASR) - Odlesňovanie Amazonského pralesa v Brazílii dosiahlo v októbri nový rekord. Podľa agentúry AFP o tom v piatok informovala brazílska vládna agentúra – len niekoľko dní po tom, ako prezident Jair Bolsonaro na klimatickom summite COP26 oznámil ambiciózne environmentálne ciele.



Podľa brazílskeho Národného ústavu pre výskum vesmíru (INPE) bolo územie amazonského dažďového pralesa odlesnené len v priebehu jediného mesiaca október väčšie než polovica mesta Rio de Janeiro – 877 štvorcových kilometrov –, čo je v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajšieho roka nárast o päť percent. Je to zároveň najvyššie októbrové číslo, odkedy INPE začal v roku 2016 zhromažďovať údaje.



V dôsledku nelegálnej ťažby a poľnohospodárskej činnosti odlesňovanie Amazónie v roku 2020 prudko vzrástlo a má nábeh dosiahnuť podobné maximá i v roku 2021. Tento rok sa vyklčovalo už 7880 štvorcových kilometrov pralesa, a to do konca roka chýbajú ešte dva mesiace.



Brazília bola na summite COP26 v Glasgowe jedným zo signatárov medzinárodného prísľubu skončiť s odlesňovaním do roku 2030. Bolsonaro zašiel dokonca ešte ďalej, keď sa zaviazal, že nelegálne odlesňovanie v tejto obrovskej juhoamerickej krajine – na území ktorej sa rozprestiera 60 percent Amazónie – sa skončí do roku 2028, čím posunul predchádzajúci cieľ o dva roky skôr.



Tieto záväzky sa však stretli so skepticizmom zo strany environmentálnych skupín, ktoré spolu s brazílskou opozíciou priamo obviňujú Bolsonara z prudkého nárastu odlesňovania pre jeho podporu nelegálnej poľnohospodárskej a ťažobnej práce.



Takéto prísľuby "nemenia nič na tom, čo sa v skutočnosti s pralesom deje,“ povedal Romulo Batista, hovorca kampane Greenpeace pre Amazóniu. "Odlesňovanie a požiare zostávajú mimo kontroly a násilie voči pôvodným obyvateľom sa len zvyšuje," spresnil.



INPE zaznamenal v októbri v Amazónii viac ako 11.500 lesných požiarov, čo je menej než 17.300 zaznamenaných za vlaňajšok. Stále je to však vysoký nárast oproti údaju z roku 2019, keď počet lesných požiarov dosiahol necelých 7900.