Odstúpil kontroverzný brazílsky minster školstva Abraham Weintraub

Rio de Janeiro 19. júna (TASR) – Brazílsky minister školstva Abraham Weintraub včera oznámil, že sa rozhodol odstúpiť so svojej funkcie. Informovala o tom agentúra DPA.



„Áno, tentokrát je to pravda. Odchádzam z ministerstva školstva," oznámil Weintraub na Twitteri vo videozázname, na ktorom stojí vedľa brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara.



Podľa DPA sa jeho rezignácia očakávala po tom, ako ho najvyšší súd v krajine zaradil do vyšetrovania Bolsonarových podporovateľov, ktorí v prospech prezidenta šírili falošné správy.



Weintraub bol už od svojho nástupu do funkcie, ktorej sa ujal vlani v apríli, jedným z Bolsonarových najkontroverznejších ministrov, píše agentúra AFP.



Na titulky médií sa dostal vďaka svojim protičínskym tvítom, ktoré boli vo všeobecnosti považované za rasistické. Známe boli tiež jeho preklepy v úradných správach aj na Twitteri alebo napríklad tiež vyjadrenie, že sudcovia brazílskeho najvyššieho súdu sú „zločinci", ktorých by mali zaviesť „do väzenia", dodáva AFP.



Uplynulú nedeľu zároveň Weintraub dostal pokutu za to, že sa bez rúška na tvári zúčastnil na zhromaždení prívržencov prezidenta v hlavnom meste Brazília, kde je nosenie rúšok povinné od apríla, keďže úrady sa tak snažia predchádzať šíreniu nákazy novým koronavírusom.



Weintraub má 48 rokov a vyštudoval ekonómiu. Je v podradí už siedmym ministrom, ktorý sa rozhodol odísť z Bolsonarovej vlády. O dôvodoch svojej rezignácie hovoriť nechcel. Uviedol len, že z postu odíde „v nadchádzajúcich dňoch", aby mohol začať v novej práci vo Svetovej banke. Kto ho v úrade nahradí nateraz nie je zrejmé.