Brazília odsúdila zachádzanie USA s deportovanými brazílskymi občanmi

Brazília 26. januára (TASR) - Brazílska vláda v sobotu vyjadrila pobúrenie po tom, čo desiatky imigrantov deportovaných zo Spojených štátov dorazili do krajiny lietadlom v putách. Označila to za "hrubé nerešpektovanie" ich základných práv, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Po pristátí lietadla v piatok v meste Manaus na severe krajiny nariadili brazílske orgány americkým predstaviteľom, aby "putá okamžite odstránili".



"Keď sa prezident Luiz Inácio Lula da Silva dozvedel o tejto situácii, nariadil zmobilizovanie lietadla brazílskych vzdušných síl na prepravu Brazílčanov do ich cieľovej destinácie, aby im tak zabezpečil dôstojné a bezpečné ukončenie ich cesty," uviedlo ministerstvo spravodlivosti.



Brazílska federálna polícia informovala o 88 brazílskych občanoch na palube lietadla. Vláda štátu Amazonas, v ktorom lietadlo pristálo, však uviedla, že USA deportovali 79 cestujúcich - 62 mužov, 11 žien a šesť detí.



Podľa zdrojov AFP deportácia brazílskych občanov nesúvisela so žiadnymi imigračnými opatreniami, ktoré prijal americký prezident Donald Trump po jeho pondelkovej inaugurácii. Prevoz údajne vyplýval z bilaterálnej dohody medzi krajinami ešte z roku 2017.



Latinská Amerika zápasí s návratom Trumpa k moci pre jeho tvrdý protiimigračný program, ktorým chce obmedziť nelegálnu migráciu do USA a deportovať takýchto prisťahovalcov. Vo štvrtok americké úrady v rámci masovej operácie zadržali a deportovali stovky nelegálnych migrantov.