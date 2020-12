V Brazílii vykradli banku, ľudia zbierali peniaze na ulici

Sao Paulo 1. decembra (TASR) – Skupina ozbrojencov v noci na utorok vnikla do trezoru banky v brazílskom meste Criciúma a odniesla si bližšie nešpecifikovanú sumu peňazí. Videozáznamy zverejnené na sociálnych sieťach zachytávali ľudí, ako zbierajú bankovky rozsypané po ulici. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Útok, ktorého terčom bol trezor Banco do Brasil v centre Criciúmy začal okolo polnoci miestneho času a trval viac ako hodinu. Jeden policajt a jeden pracovník bezpečnostnej služby pri ňom utrpeli zranenia.



Ozbrojenci použili najmenej šesť osôb ako ľudské štíty. Prinútili ich sedieť na prechodoch pre chodcov, aby zablokovali cestu. Založili zrejme aj požiar v cestnom tuneli, čo znemožnilo poslať do mesta posily.



Útočníci, pravdepodobne profesionálni zlodeji, z mesta napokon ušli v kolóne áut. Suma peňazí, ktorú si z banky odniesli, nie je známa. Časť bankoviek však zostala rozsypaná na ulici, kde ich zbierali ľudia. Polícia podľa svojich vyjadrení zadržala štyri osoby, ktoré z ulíc vyzbierali v prepočte viac ako 125 000 eur. Criciúma má približne 200 000 obyvateľov a leží v brazílskom štáte Santa Catarina na juhu krajiny.