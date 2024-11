Brazília oznámila Globálnu alianciu proti hladu a chudobe

Rio de Janeiro 18. novembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva oznámil spustenie iniciatívy Globálna aliancia proti hladu a chudobe. Predstavil ju v pondelok v úvode summitu skupiny G20 v Riu de Janeiro, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Hlad a chudoba nie sú dôsledkom nedostatku alebo prírodných javov," povedla Lula. Podľa jeho slov ide o výsledok politických rozhodnutí, ktoré vedú k vylúčeniu veľkej časti ľudstva.



Táto iniciatíva patrí k hlavným témam brazílskeho predsedníctva v skupine G20, ktorá spája najväčšie ekonomiky sveta. Inciatívu verejne podporilo 81 krajín. Účastníci si podľa Lulu budú vymieňať skúsenosti s koordinovať opatrenia zamerané na potravinovú bezpečnosť. Brazílsky líder označil boj proti hladu a chudobe za predpoklad vytvorenia mierového sveta.



Medziamerická rozvojová banka už prisľúbila do iniciatívy prispieť 25 miliardami dolárov. Medzinárodná ľudskoprávna skupina Oxfam žiadala, aby aj samotné krajiny G20 vyčlenili významné verejné investície do maloplošného poľnohospodárstva.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že do iniciatívy sa zapojí aj Európska únia.