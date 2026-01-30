< sekcia Zahraničie
ŽRALOK ZABÍJAL: Jeho obeťou je 13-ročný chlapec
Chlapca previezli do nemocnice, no svojim zraneniam podľahol.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brazília 30. januára (TASR) - Pri útoku žraloka na pláži na východnom pobreží Brazílie vo štvrtok zahynul 13-ročný chlapec, uviedla vo vyhlásení tamojšia vláda. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
K útoku došlo pri pobreží pláže Chifre v brazílskom štáte Pernambuco, uviedol Štátny výbor pre monitorovanie incidentov so žralokmi (CEMIT). Chlapca previezli do nemocnice, no svojim zraneniam podľahol, dodal CEMIT.
Varovania pred žralokmi boli vydané pre desiatky pláží pozdĺž tyrkysového pobrežia Pernambuco, pričom až štyri takéto varovania boli vydané pre návštevníkov pláže Chifre.
CEMIT však uviedol, že po smrti chlapca ešte viac posilní monitorovanie žralokov a obnoví pozastavený program sledovania týchto dravcov pomocou mikročipov.
Od roku 1992 zaznamenali úrady v tomto brazílskom štáte vyše 80 útokov žralokov, z ktorých sa až 26 skončilo smrťou.
K útoku došlo pri pobreží pláže Chifre v brazílskom štáte Pernambuco, uviedol Štátny výbor pre monitorovanie incidentov so žralokmi (CEMIT). Chlapca previezli do nemocnice, no svojim zraneniam podľahol, dodal CEMIT.
Varovania pred žralokmi boli vydané pre desiatky pláží pozdĺž tyrkysového pobrežia Pernambuco, pričom až štyri takéto varovania boli vydané pre návštevníkov pláže Chifre.
CEMIT však uviedol, že po smrti chlapca ešte viac posilní monitorovanie žralokov a obnoví pozastavený program sledovania týchto dravcov pomocou mikročipov.
Od roku 1992 zaznamenali úrady v tomto brazílskom štáte vyše 80 útokov žralokov, z ktorých sa až 26 skončilo smrťou.