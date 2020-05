Polícia prehľadala brazílskeho guvernéra pre podozrenie zo sprenevery

Rio de Janeiro 26. mája (TASR) - Brazílska polícia prehľadala v utorok rezidenciu guvernéra štátu Rio de Janeiro Wilsona Witzela v súvislosti s podozrením zo sprenevery štátnych prostriedkov určených na boj proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



Vyšetrovanie podozrenia zo sprenevery finančných prostriedkov v Riu de Janeiro federálna polícia nazvala "Operácia Placebo".



Polícia nespresnila, či podozrieva priamo Witzela. Doteraz však policajti pre podozrivý nákup lekárskych potrieb zatkli niekoľko politikov a podnikateľov s prepojením na guvernéra.



Witzel obvinenia proti svojej osobe odmieta. "Z mojej strany neexistuje absolútne žiadne zapojenie do akýchkoľvek nezrovnalostí," uviedol v stanovisku.



Guvernér naznačil, že môže ísť o pomstu prezidenta Jaira Bolsonara. "Vplyv prezidenta republiky (na federálnu políciu) je oficiálny," dodal.



Bolsonaro nie je spokojný s opatreniami, ktoré v dôsledku pandémie zaviedli guvernéri niektorých brazílskych štátov vrátane Witzela. Prezident trvá na tom, že ekonomika by sa mala čo najrýchlejšie otvoriť.



Brazília zaznamenala viac ako 20.000 úmrtí na následky ochorenia COVID-19 a 310.000 osôb je nakazených. S prudko rastúcou krivkou infikovaných a úmrtí sa Brazília so svojimi 210 miliónmi obyvateľov z hľadiska celkového počtu prípadov v celosvetovom meradle dostala na tretie miesto - za Spojené štáty a Rusko.