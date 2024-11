PRIPRAVOVALI ŠTÁTNY PREVRAT: Brazílska polícia zatkla 5 ľudí

Rio de Janeiro 19. novembra (TASR) - Brazílska polícia v utorok zatkla piatich ľudí podozrivých zo zapojenia sa do pokusu o štátny prevrat. Počas neho plánovali zabiť novozvoleného prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu a jeho viceprezidenta Geralda Alckmina, ešte predtým ako sa ujali svojich funkcii. Oznámila to miestna polícia. informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Väčšina podozrivých patrila k vojenskému personálu a absolvovala výcvik špeciálnych jednotiek. "Bol identifikovaný podrobný operačný plán s názvom "Zelená a žltá dýka", ktorý by bol vykonaný 15. decembra 2022. Zameriaval sa na vraždu zvolených kandidátov na prezidenta a viceprezidenta," upresnila polícia.



"Vyšetrovania naznačujú, že zločinecká organizácia využívala vysokú úroveň technicko-vojenských znalostí plánovať, koordinovať a vykonávať nezákonné činnosti v mesiacoch november a december 2022," uviedla polícia.



Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva zvíťazil v prezidentských voľbách, ktoré sa konali v októbri 2022. Prezidentského úradu sa ujal v januári 2023.