Brazília ponúkla chudobnejším krajinám na COP30 bezplatné ubytovanie
Do mesta na severe Brazílie má pricestovať približne 50.000 predstaviteľov z takmer celého sveta, ktorí budú od 10. do 21. novembra rokovať o klimatických cieľoch.
Autor TASR
Belém 1. novembra (TASR) - Desiatky krajín si ani niekoľko dní pred začiatkom konferencie OSN o zmene klímy (COP30) v brazílskom meste Belém stále nezabezpečili ubytovanie pre svoje delegácie. Hostiteľská krajina preto ponúkla chudobnejším štátom bezplatné kajuty na výletných lodiach ako núdzové riešenie, aby sa mohli na summite zúčastniť. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
Do mesta na severe Brazílie má pricestovať približne 50.000 predstaviteľov z takmer celého sveta, ktorí budú od 10. do 21. novembra rokovať o klimatických cieľoch. Prípravy však sprevádzajú vážne logistické problémy – Belém bežne disponuje len asi 18.000 hotelovými lôžkami, čo spôsobilo ich nedostatok a prudký rast cien na stovky dolárov za noc.
Podľa brazílskej vlády malo k 31. októbru potvrdené ubytovanie 149 krajín. Ceny za ubytovanie počas summitu presahujú 500 dolárov (433 eur) na osobu na noc. Brazília prisľúbila, že umožní účasť aj najchudobnejším a klimaticky najzraniteľnejším štátom.
Rast cien už prinútil OSN zvolať mimoriadne rokovania po tom, čo viaceré africké a ostrovné krajiny upozornili, že si účasť nemôžu dovoliť – napriek dotáciám od Brazílie a OSN.
Podľa uniknutého e-mailu, ktorý získala agentúra Reuters, ponúkla Brazília minulý týždeň delegáciám z chudobnejších krajín bezplatné kajuty na výletných lodiach zakotvených v Beléme. Ich financovanie majú zabezpečiť súkromní darcovia a Rozvojová banka Latinskej Ameriky a Karibiku, pričom koordináciu zabezpečuje brazílska vláda v spolupráci s Rozvojovým programom OSN (UNDP).
